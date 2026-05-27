Μαριαλένα Ρουμελιώτη: Το βίντεο που δημοσίευσε από την εξέταση που έκανε στον 9ο μήνα της εγκυμοσύνης της

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τη Μαριαλένα Ρουμελιώτη και τον Σάκη Κατσούλη ώσπου να κρατήσουν στην αγκαλιά τους το πρώτο τους παιδάκι.

Η πρώην παίκτρια του «Survivor» διανύει τον 9ο μήνα της εγκυμοσύνης της και σύντομα θα φέρει στον κόσμο το μωρό της, που είναι αγοράκι. Τόσο η Μαριαλένα Ρουμελιώτη όσο και ο Σάκης Κατσούλης ανυπομονούν για να υποδεχτούν το νέο μέλος που θα μεγαλώσει την οικογένειά τους.

Η Μαριαλένα Ρουμελιώτη την Τρίτη (26.05.2026) δημοσίευσε ένα βίντεο από μία εξέταση που έκανε στο νοσοκομείο. Συγκεκριμένα έκανε καρδιοτοκογράφημα, ενώ ταυτόχρονα η ίδια χάιδευε τρυφερά την κοιλιά της.

Πριν από λίγες μέρες η Μαριαλένα Ρουμελιώτη αγόρασε και τα πρώτα ρούχα του γιου της, ενώ πριν από λίγους μήνες εκείνη και ο εκλεκτός της καρδιάς της ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου έχοντας στο πλευρό του αγαπημένους συγγενείς και φίλους. Παράλληλα, στις 8 Ιανουαρίου έκανε gender reveal πάρτι για το φύλο του μωρού.