Εριέττα Κούρκουλου: Η χειμερινή απόδραση με τον γιο της, Νίκο και η εξομολόγηση για τη μητρότητα

Μία εκδρομή μακριά από όλους και από όλα αποφάσισε να απολαύσει η Εριέττα Κούρκουλου, έχοντας παρέα της τον μεγαλύτερο γιο της, Νίκο.<

Η Εριέττα Κούρκουλου έφερε στη ζωή το πρώτο της παιδάκι, καρπό του έρωτά της με τον σύζυγό της, Βύρωνα Βασιλειάδη, τον Μάρτιο του 2022 και σήμερα ο μικρός Νίκος, που πήρε το όνομά του από τον αείμνηστο παππού του Νίκο Κούρκουλο, είναι 4 ετών. Μαμά και γιος έφυγαν για δύο ημέρες από τη ρουτίνα της πόλης και πέρασαν όμορφες στιγμές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Εριέττα Κούρκουλου μοιράστηκε μερικές φωτογραφίες από την απόδρασή της με τον γιο της, ενώ παράλληλα έκανε και μία συγκινητική εξομολόγηση για τη μητρότητα, τονίζοντας ότι δε γίνει ποτέ ο τέλειος gentle parent.

«Χθες ανέβασα αυτή την φωτογραφία από μια πραγματικά τέλεια στιγμή που μοιραστήκαμε εγώ και ο Νίκος γράφοντας “πού να ήξερες πόσο έχω προσευχηθεί για εσένα”.

Το έγραψα κυρίως για να το υπενθυμίσω στον εαυτό μου, αλλά και επειδή σκέφτηκα ότι ούτε φαντάζεται πόσο τον ήθελα και πόσο σημαντικός ήταν ο ερχομός του στην ζωή μας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Φύγαμε δυο μερούλες τα δυο μας, γιατί θεώρησα ότι το είχα και εγώ και εκείνος ανάγκη. Και όντως το είχαμε. Όντως περάσαμε πανέμορφα.

Όμως ήταν τόσες οι φορές που του φώναξα και τον μάλωσα μέσα σε αυτές τις ημέρες – τόσες οι στιγμές που κρατήθηκα για να μην ξεφύγω, που σε αυτή την τέλεια στιγμή χρειάστηκε να θυμίσω στον εαυτό μου ότι η ύπαρξή του ήταν κάποτε ένα όνειρο που φάνταζε πολύ πολύ μακρινό!

Δεν αλλάζει κάτι αυτό. Δεν θα γίνω ποτέ ο τέλειος gentle parent που δεν υψώνει την φωνή του, δεν συμφωνεί με τις συνέπειες και δεν πιστεύει στο “όχι”.

Δεν είμαι εγώ αυτή και δεν πιστεύω σε αυτό. Όμως πιστεύω ότι τις δύσκολες στιγμές που φτάνουμε στα όριά μας, βοηθάει ένα zoom out για να επιστρέψουμε στην ουσία. Και η ουσία είμαστε εμείς και τα μικρά ανθρωπάκια που φέραμε σε αυτό τον απαίσιο αλλά και πανέμορφο κόσμο.

View this post on Instagram A post shared by @livewithlove_erietta

Η ουσία είναι η αγάπη και η ενσυναίσθηση όπως υπέροχα την αναλύει ο Βασίλειος Κιοσσές», έγραψε στην ανάρτησή της η Εριέττα Κούρκουλου.

Σημειώνεται ότι η Εριέττα Κούρκουλου πριν από μερικές ημέρες αγωνιούσε για τα εγκλωβισμένα κι εγκαταλελειμμένα κατοικίδια στο Ντουμπάι.