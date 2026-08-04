Η Δώρα Παντέλη οικογενειακώς στη Μύκονο λίγες ημέρες μετά τον γάμο της με τον Τζον Μεραμβελιωτάκη

Η Δώρα Παντέλη έχει δημιουργήσει μία ευτυχισμένη οικογένεια με τον αγαπημένο της, Τζον Μεραμβελιωτάκη, με τον οποίο ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου στον ιερό ναό της Παναγίας Φανερωμένης στη Βουλιαγμένη πριν από μερικές ημέρες και πλέον βρίσκονται σε vacation mood.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε το Σάββατο (25.07.2026), σε μία ρομαντική τελετή και παρουσία των πιο αγαπημένων τους προσώπων και μετά τον γάμο ακολούθησε μία λαμπερή δεξίωση σε παραλιακό μαγαζί της αθηναϊκής ριβιέρας. Η Δώρα Παντέλη την Τρίτη (04.08.2026) αποκάλυψε ότι απολαμβάνει οικογενειακές διακοπές στη Μύκονο με τον σύζυγο και τον γιο της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Δώρα Παντέλη μοιράστηκε αρκετές φωτογραφίες στο Instagram τόσο με τον σύζυγό της όσο και με τον γιο της, που κάνει βουτιές μέσα σε μία πισίνα.

«Η Μύκονος φαίνεται λίγο διαφορετική αυτές τις μέρες», έγραψε ως λεζάντα στην ανάρτησή της η Δώρα Παντέλη.

Σημειώνεται ότι λίγες ώρες πριν ντυθεί νυφούλα στο πλευρό του αγαπημένου της, η Δώρα Παντέλη μοιράστηκε μερικές φωτογραφίες του μονάκριβου γιου της και εξομολογήθηκε πώς αισθάνεται από τη στιγμή που έγινε μητέρα.

Το ζευγάρι επέλεξε να παντρευτεί την ημέρα των πρώτων γενεθλίων του γιου του και η αθλητικογράφος με αυτήν την αφορμή έκανε μία συγκινητική ανάρτηση.