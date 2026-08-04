Γέννησε η πριγκίπισσα Ευγενία το τρίτο της παιδί – Η τρυφερή ανάρτηση στο Instagram

Μητέρα για τρίτη φορά έγινε η πριγκίπισσα Ευγενία, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη (04.08.2026) μέσω του Instagram, ενώ η κορούλα της γεννήθηκε μία ημέρα νωρίτερα.

Η πριγκίπισσα Ευγενία έχει βρει τον ιδανικό σύζυγο στο πρόσωπο του άντρα της, Τζακ Μπρούκσμπανκ, με τον οποίο έχουν αποκτήσει ακόμα δύο παιδιά. Τον Άουγκουστ, που είναι 5 ετών και τον Έρνεστ, ο οποίος είναι μόλις 2. Πλέον το ζευγάρι έχει και κόρη, όπως ανέφερε στην ανάρτησή της η χαρούμενη μητέρα.

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«Ο Τζακ και εγώ είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που ανακοινώνουμε τη γέννηση του μωρού μας, το κοριτσάκι μας, τη Μπρούκσμπανκ!! Είμαστε απίστευτα ερωτευμένοι με την κοπέλα μας», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Παράλληλα, η πριγκίπισσα Ευγενία μοιράστηκε μία φωτογραφία της νεογέννητης κόρης της που φορούσε ένα σκουφάκι και ένα ροζ φορμάκι.

Η 36χρονη κόρη του πρώην πρίγκιπα Άντριου, είχε ανακοινώσει πριν από λίγο καιρό την εγκυμοσύνη της μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram, με μία φωτογραφία με τα δύο παιδιά της να κρατούν το υπερηχογράφημα.

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Ανάρτηση για τη γέννηση της μικρούλας έκανε και η επίσημη σελίδα της βασιλικής οικογένειας της Μεγάλης Βρετανίας, αναφέροντας ότι η μικρούλα ήρθε στη ζωή τη Δευτέρα (03.08.2026).

«Η πριγκίπισσα Ευγενία, και ο Τζακ Μπρούκσμπανκ είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουν την ασφαλή άφιξη της κόρης τους, η οποία γεννήθηκε τη Δευτέρα 3 Αυγούστου 2026, στις 6.20 μ.μ., σε νοσοκομείο στη Λισαβόνα της Πορτογαλίας.

Το μωρό γεννήθηκε με βάρος 6 λίβρες και 9 ουγγιές (σ.σ. δηλαδή περίπου 3 κιλά).

Οι αυτού μεγαλειότητες, ο βασιλιάς και η βασίλισσα, καθώς και άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας, χάρηκαν πολύ που ενημερώθηκαν για τα νέα», ανέφερε η ανακοίνωση.