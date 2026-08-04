Lifestyle

Ο Αντώνης Ρέμος συνεχίζει να κάνει διακοπές στη Μύκονο – Η συνάντηση με τον Νίκο Κοκλώνη και τον Τρύφωνα Σαμαρά

Η κάμερα του Mykonos Live TV κατέγραψε τη συνάντησή τους
Aντώνης Ρέμος
O Aντώνης Ρέμος
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Στιγμές χαλάρωσης και ηρεμίας μακριά από υποχρεώσεις απολαμβάνει φέτος το καλοκαίρι ο Αντώνης Ρέμος.

Ο γνωστός τραγουδιστής ύστερα από έναν απαιτητικό χειμώνα, όταν ολοκλήρωσε τις εμφανίσεις του με τον Χρήστο Μάστορα ανακοίνωσε ότι θα απέχει για λίγο από τις πίστες, ενώ αργότερα έκανε και μία προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση. Πλέον ο Αντώνης Ρέμος «γεμίζει» τις «μπαταρίες» του κάνοντας διακοπές σε ένα από τα αγαπημένα του νησιά, τη Μύκονο.

Σημειώνεται ότι ο αγαπημένος καλλιτέχνης ήταν να δώσει μία προγραμματισμένη συναυλία στις 23 Ιουλίου στο Nammos, όμως η εμφάνισή του ακυρώθηκε. Πρόσφατα, ο φακός του Mykonos Live ΤV έχει εντοπίσει τον Αντώνη Ρέμο να μιλάει σε φιλικό κλίμα με τη Σοφία Βεγκάρα, ενώ πριν από λίγες ώρες συνάντησε στη Μύκονο και τον Νίκο Κοκλώνη με τον Τρύφωνα Σαμαρά.

Ο Νίκος Κοκλώνης με τον Τρύφωνα Σαμαρά επισκέφθηκαν το Nammos της Μυκόνου, όπου συνάντησαν τον τραγουδιστή Αντώνη Ρέμο με τον οποίο είχαν μία σύντομη συνομιλία.

Σημειώνεται ότι ο Αντώνης Ρέμος ετοιμάζει μία μεγάλη συναυλία το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026 στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης, η οποία θα είναι χωρίς είσοδο για το κοινό, καθώς ο γνωστός καλλιτέχνης γιορτάζει τα 30 του χρόνια στο μουσικό πεντάγραμμο.

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