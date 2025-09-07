Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Η αδερφή της παντρεύτηκε στην Κύθνο – Οι αναρτήσεις από τον γάμο

Το ένα χαρμόσυνο γεγονός μετά το άλλο φαίνεται να βιώνει η Ευρυδίκη Βαλαβάνη τον τελευταίο 1 χρόνο, αφού μετά τον γάμο της με τον Γρηγόρη Μόργκαν και την απόκτηση του πρώτου της παιδιού, τώρα παρευρέθηκε και στον γάμο της πολυαγαπημένης της αδερφής, Ιωάννας.

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη διανύει μία από τις καλύτερες περιόδους της ζωής της. Αφού έφερε στον κόσμο, τον περασμένο Ιούλιο, ένα υγιέστατο αγοράκι, καρπό του έρωτά της με τον Γρηγόρη Μόργκαν, οι 3 τους ταξίδεψαν μέχρι το νησί της Κύθνου με αφορμή τον γάμο της μικρότερη αδερφή της, Ιωάννας Βαλαβάνη.

Ο γάμος πραγματοποιήθηκε στο γραφικό εκκλησάκι της Παναγίας Φλαμπουριανής στην Κύθνο, με φόντο το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου.

Την ευχάριστη είδηση έκανε γνωστή η ίδια η Ευρυδίκη Βαλαβάνη μέσα από αναρτήσεις στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Σε μία από τις εικόνες που ανέβασε η Ευρυδίκη Βαλαβάνη φαίνεται το ξωκλήσι με θέα τη θάλασσα, ενώ σε άλλη ποζάρει η Ιωάννα Βαλαβάνη, ντυμένη νυφούλα.

Υπενθυμίζεται ότι η Ευρυδίκη Βαλαβάνη είχε ντυθεί νυφούλα πέρσι, όταν παντρεύτηκε τον εκλεκτό της καρδιάς της, Γρηγόρη Μόργκαν, στα Χανιά στην Κρήτη, σε στενό οικογενειακό κύκλο.