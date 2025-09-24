Ευρυδίκη Βαλαβάνη και Γρηγόρης Μόργκαν επισκέφθηκαν με τον γιο τους τη μονή στην Κρήτη, όπου παντρεύτηκαν

Πριν από περίπου έναν χρόνο η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν αντάλλαξαν όρκους πίστης, αγάπης και αφοσίωσης στη μονή του Αγίου Ιωάννη του Ερημίτη στα Χανιά. Το ζευγάρι φέτος αποφάσισε να επιστρέψει εκεί, έχοντας αυτή τη φορά μαζί τους και τον γιο τους.

Η γνωστή δημοσιογράφος και ο άντρας της ζωής της παντρεύτηκαν σε ένα άκρως ρομαντικό σκηνικό την 1η Σεπτεμβρίου 2024 και τον Ιούλιο του 2025 υποδέχτηκαν στη ζωή τους τον γιο τους. Μάλιστα, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη αυτή τη σεζόν απέχει τηλεοπτικά γιατί ήθελε να αφοσιωθεί στο μωράκι της.

Η ευτυχισμένη οικογένεια ταξίδεψε ξανά στην Κρήτη για να απολαύσει τις ομορφιές του τόπου και να χαρεί όμορφες στιγμές χαλάρωσης και ξεγνασιάς.

Μάλιστα, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη θέλησε να μοιραστεί υλικό με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram, έτσι μοιράστηκε μία πόζα με τους… άντρες της.

«Ένας χρόνος μετά, στο ίδιο σημείο. Αλλά αυτή τη φορά, οι 3 μας», έγραψε ως λεζάντα στην ανάρτησή της.

«Θηλασμός. Μια λέξη που κουβαλάει μαζί της ένα σωρό συναισθήματα. Σύνδεση, δύναμη, αλλά και πόνο και πολλά δάκρυα. Δεν είναι πάντα “εύκολο” και “δεδομένο” όπως συχνά ακούγεται. Αϋπνία, πληγωμένες θηλές και στιγμές που νιώθεις πως δεν έχεις τίποτα άλλο να δώσεις… αλλά συνεχίζεις. Συνεχίζεις για αυτό το βλέμμα, το χεράκι που ακουμπά πάνω σου και αυτό το μαγικό δέσιμο που χτίζεται μέρα με την μέρα!

Από την άλλη να σου πω και κάτι; Αν τελικά δεν τα καταφέρεις, αν πονάς, αν δεν έχεις γάλα, αν δεν θέλεις… δεν πειράζει. Δεν σε κάνει λιγότερο καλή μαμά. Το μωρό σου χρειάζεται εσένα, τη φροντίδα σου και την αγκαλιά σου. Το πως θα το ταΐσεις δεν ορίζει την αγάπη σου», είχε εξομολογηθεί πρόσφατα η Ευρυδίκη Βαλαβάνη για το «κεφάλαιο» θηλασμός.