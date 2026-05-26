Ο Τρύφων Σαμαράς δημοσίευσε βίντεο με τη Γωγώ Μαστροκώστα και συγκίνησε τους followers του

Η Γωγώ Μαστροκώστα άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία μόλις 56 ετών και βύθισε στη θλίψη τα αγαπημένα της πρόσωπα αλλά και τους εκπροσώπους της showbiz που συνεργάστηκαν μαζί της στο παρελθόν. Ανάμεσά τους και ο Τρύφων Σαμαράς.

Ο γνωστός κομμωτής είχε συνεργαστεί μαζί της και θέλησε να αποχαιρετίσει τη Γωγώ Μαστροκώστα με ένα συγκινητικό μήνυμα στο Instagram. Η ανάρτηση του Τρύφωνα Σαμαρά για την αδικοχαμένη σύζυγο του Τραϊανού Δέλλα έγινε την Τρίτη (26.05.2026), συγκινώντας τους διαδικτυακούς του φίλους.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, ο Τρύφων Σαμαράς λέει στη Γωγώ Μαστροκώστα ότι έχει το ωραιότερο μαλλί! «Τα ωραιότερα μαλλιά γιατί τα έκανες εσύ, είσαι ο καλύτερος, σε αγαπώ», του είχε απαντήσει η γυμνάστρια.

«RIP αγαπημένη μου Γωγώ Μαστροκώστα, καλό σου ταξίδι θα είσαι πάντα μέσα στις καρδιές μας», έγραψε ως λεζάντα στην ανάρτησή του ο Τρύφων Σαμαράς.

«Το 2009 την πήρα τηλέφωνο. Έτσι γνωριστήκαμε, απ’ το τηλέφωνο. Ήρθε στο γραφείο, χαλαρά. Εκεί γνωριστήκαμε και εκεί, κατάλαβα ότι είχα να κάνω με μία άλλη γυναίκα από αυτή, που είχα πλάσει εγώ, στο μυαλό μου. Και της το είπα: “Γωγώ είσαι έκπληξη για μένα, σήμερα. Είσαι μια αποκάλυψη”. Μου λέει “Έλενα, αυτό που έκανα με τα περιοδικά, αυτό το πρόσωπο που προέβαλα, ήταν κάτι που με στιγμάτισε, ήταν κάτι το οποίο το μετάνιωσα. Δεν ήθελα να το κάνω. Και από ένα σημείο και μετά μπήκα σε μία διαδικασία, που δεν μπορούσα να κάνω πίσω”. “Θέλω να το συζητήσω με τον Τραϊανό” μου είπε.

Της λέω “να βγεις ανοιχτά να μιλήσεις. Να σου κάνω εγώ τη συνέντευξη στο περιοδικό; Θα είσαι η γυναίκα που θα στιγματίσει τη βραδιά, θα είσαι η γυναίκα που θα στιγματίσει το μήνα των γυναικών, τον Απρίλιο, θα είσαι το εξώφυλλό μας, και θέλω να σου κάνω εγώ τη συνέντευξη”. Θυμάμαι ότι μου είπε: “Έλενα, θέλω να το γράψω μόνη μου. Θέλω να ‘ναι αφήγημα, θέλω να το γράψω όπως το έζησα”», είχε δηλώσει νωρίτερα η Έλενα Μακρή Λυμπέρη για τη Γωγώ Μαστροκώστα.