Ευτύχης Μπλέτσας: Η τούμπα του παρουσιαστή σε λούνα παρκ – Η μπουνιά σε παιχνίδι και η στιγμή της πτώσης

Ο Ευτύχης Μπλέτσας βρέθηκε σε λούνα παρκ και «έφαγε» νέα τούμπα, μπροστά σε μικρούς και μεγάλους, που παρακολουθούσαν τα όσα έκανε από κοντά. Ο παρουσιαστής αντέδρασε ψύχραιμα, με ένα χαμόγελο και συνέχισε το γύρισμα. Η στιγμή της πτώσης του καταγράφηκε από κάμερα και το σχετικό βίντεο κάνει τον γύρο των social media.

Στο τελευταίο του live στο YouTube ο Ευτύχης Μπλέτσας βρέθηκε στη «Μαγική Πόλη», το Χριστουγεννιάτικο Πάρκο που έχει δημιουργηθεί στο Ελαιόρεμα Πυλαίας. Εκεί έκανε βόλτα και μίλησε κόσμο που τον ακολουθούσε. Θέλησε κάποια στιγμή να παίξει χωρίς η κάμερα που κρατούσε να σταματήσει την καταγραφή.

Ανάμεσα σε άλλα παιχνίδια, βρήκε και το γνωστό μηχάνημα των λούνα παρκ, με τη μπουνιά και μάλιστα ενθουσιάστηκε καθώς όπως είπε στον κόσμο που είχε μαζευτεί κοντά του, δεν είχε παίξει ποτέ ξανά.

Ο Ευτύχης Μπλέτσας πήρε φόρα, χτύπησε με το χέρι του τον στόχο αλλά από την… φόρα που είχε κατέληξε στο έδαφος. Φυσικά δεν έχασε το χαμόγελό του, όπως και οι υπόλοιποι που βρίσκονταν κοντά του.

Τον περασμένο Αύγουστο, ο Ευτύχης Μπλέτσας ενώ γύριζε ένα βίντεο για την εκπομπή του, θέλησε να κάνει μία στροφή γύρω από μία κολόνα και κατά λάθος την έριξε στο έδαφος, «τρώγοντας» παράλληλα μία τούμπα. Το σκηνικό αυτό που διαδραματίστηκε σε μία πλατεία μπροστά από εκκλησία του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου.

Αυτή τη φορά, όλα έγιναν στο Ελαιόρεμα Πυλαίας, με τον Ευτύχη Μπλέτσα να το διασκεδάζει και να διαχειρίζεται με χιούμορ, το απρόοπτο που καταγράφηκε από κάμερες κινητών τηλεφώνων.

Ευτύχης Μπλέτσας και Ηλέκτρα Αστέρη, παντρεύτηκαν με θρησκευτικό γάμο τον Μάιο του 2025 και δημοσίευσαν εικόνες στα social media.