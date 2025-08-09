Ο Ευτύχης Μπλέτσας έριξε κολόνα στη Θεσσαλονίκη και «έφαγε» τούμπα – Το επικό βίντεο και η συγγνώμη του παρουσιαστή

Ένα απίστευτο περιστατικό έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη με πρωταγωνιστή τον παρουσιαστή του «Happy Traveller». Ο Ευτύχης Μπλέτσας ενώ γύριζε ένα βίντεο για την εκπομπή του, θέλησε να κάνει μία στροφή γύρω από μία κολόνα και κατά λάθος την έριξε στο έδαφος, «τρώγοντας» παράλληλα μία τούμπα.

Το σκηνικό αυτό που διαδραματίστηκε σε μία πλατεία μπροστά από εκκλησία του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου έγινε viral και δείχνει με πόσο μεγάλη ευκολία η κολόνα πέφτει μόλις ανεβαίνει πάνω της ο Ευτύχης Μπλέτσας.

Το εν λόγω βίντεο ανέβηκε στο Youtube του παρουσιαστή και περιγράφει όλη τη σκηνή. Αμέσως μετά την πτώση της κολόνας και τη δική του, ο Ευτύχης Μπλέτσας σηκώνεται σαστισμένος και δείχνει να μην μπορεί να πιστέψει τι έχει συμβεί, ενώ αμέσως μετά φρόντισε και για την αποκατάσταση της ζημιάς.

«Τι έκανα; Έκανα βλακεία, έκανα βλακεία! Πάλι καλά που δεν χτύπησε κάποιος», είπε αμέσως μετά το περιστατικό ο Ευτύχης Μπλέτσας και μπορείτε να παρακολουθήσουμε όλο το συμβάν μετά το 3ο λεπτό του βίντεο που μοιράστηκε στο Youtube.

Το βράδυ της Παρασκευής (09.08.2025) ο Ευτύχης Μπλέτσας δημοσίευσε ένα ακόμα βίντεο για να απολογηθεί για το ατυχές συμβάν.

«Γεια, Ευτύχης εδώ! Γυρίσαμε σπίτι. Έκανα βλακεία, έκανα μια ζημιά σήμερα. Σε περίπτωση που δεν το είδατε, κάναμε ένα live στον Εύοσμο και με το που στήνω την κάμερα και επειδή είχαμε κάποια τεχνικά προβλήματα με τον ήχο και την εικόνα, όταν τελικά λύθηκαν όλα, σηκώθηκα με τον ενθουσιασμό μου να το πανηγυρίσω και έκανα ένα λάθος. Πήγα να στριφογυρίσω πηδώντας, πώς είναι αυτό που κάναμε μικροί, από έναν στύλο φωτισμού και η κολώνα έφυγε και έπεσε. Έπαθα ένα σοκ όταν κατάλαβα τι έγινε, ήταν πολύ έντονη στιγμή», είπε αρχικά σε βίντεο που ανέβασε στο Χ (Twitter).

Έκανα ζημιά ζητώ συγνώμη pic.twitter.com/ZVoE6XVhlW — Ευτύχης Μπλέτσας (@ftbletsas) August 8, 2025

«Αυτό το βίντεο το κάνω για να ζητήσω συγγνώμη. Έκανα ζημιά και θέλω να ζητήσω συγγνώμη στον δήμο Κορδελιού – Ευόσμου που χάλασα κάτι, γιατί κάτι που είναι του δήμου είναι όλων των δημοτών. Είναι σαν να χαλάς κάτι στο σπίτι του άλλου», δήλωσε ακόμα ο Ευτύχης Μπλέτσας, τονίζοντας ότι το σημείο στο σημείο πήγε συνεργείο για να αποκαταστήσει τη βλάβη.