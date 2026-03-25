Φωτεινή Πετρογιάννη: Οι φωτογραφίες με τον γιο της και η εξομολόγηση για την εγκυμοσύνη της

Μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους η δημοσιογράφος Φωτεινή Πετρογιάννη, επιλέγοντας να ανατρέξει σε μία από τις πιο καθοριστικές στιγμές της ζωής της.

Με αφορμή τη σημερινή (25.03.2026) ημέρα, η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια Φωτεινή Πετρογιάννη δημοσίευσε φωτογραφίες με τον γιο της, Δημήτρη – Μάριο, αποκαλύπτοντας ότι σαν σήμερα, πριν από δύο χρόνια, έμαθε για την εγκυμοσύνη της.

Στις εικόνες που ανάρτησε, η Φωτεινή Πετρογιάννη καταγράφεται σε τρυφερές στιγμές με το παιδί της, αποτυπώνοντας τη χαρά και τη βαθιά συγκίνηση που της έχει φέρει η μητρότητα.

«Πριν 2 χρόνια τέτοια μέρα έμαθα ότι είμαι έγκυος και σήμερα αγκαλιαζόμαστε και γελάμε μαζί!», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Η Φωτεινή Πετρογιάννη παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο τον σκηνοθέτη Μιχάλη Ρουμπή τον Νοέμβριο του 2024, στον Δήμο Πεντέλης. Λίγες ημέρες μετά, στις 25 Νοεμβρίου 2024, έγινε για πρώτη φορά μητέρα, φέρνοντας στον κόσμο τον γιο τους.