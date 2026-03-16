Γιάννης Κολοκυθάς: Με τον πατέρα μου δεν έχω σχέση, με πλήγωσε πολύ

Ο γνωστός δημοσιογράφος Γιάννης Κολοκυθάς έδωσε μία ενδιαφέρουσα συνέντευξη και αποκάλυψε για πρώτη φορά άγνωστες πτυχές της προσωπικής του ζωής.

Ο Γιάννης Κολοκυθάς μίλησε στη διαδικτυακή εκπομπή της Νάνσυς Παραδεισανού και αποκάλυψε ότι είναι παιδί χωρισμένων γονιών του. Μάλιστα, ο καταξιωμένος δημοσιογράφος παραδέχτηκε ότι δεν έχει σχέση με τον πατέρα του, διότι στο παρελθόν τον πλήγωσε με τη συμπεριφορά του.

«Γεννήθηκα στην Αθήνα. Δεν έχω δώσει συνεντεύξεις, μόνο λίγες και χωρίς λόγο. Μεγάλωσα στα Άνω Πατήσια. Μένω στην Φωκίωνος Νέγρη. Μου αρέσει το κέντρο της Αθήνας, εκεί περπατάω.

Και η μητέρα μου μένει εκεί, έχουμε στενή σχέση. Με τον πατέρα μου δεν έχω σχέση. Είμαι παιδί χωρισμένων γονιών. Με πλήγωσε πολύ. Χώρισαν όταν ήμουν 10 ετών. Τότε και για χρόνια με πλήγωνε πολύ», εξομολογήθηκε ο Γιάννης Κολοκυθάς μετά 25ο λεπτό.

«Έκανε ο πατέρας μου πολλά πράγματα που δε μου άρεσαν, αλλά τα έχω αφήσει στο παρελθόν. Έχουμε επικοινωνία. Μένει εκτός Αθήνας με την οικογένειά του. Έχω αδέλφια, μιλάω μαζί τους», πρόσθεσε.

Παράλληλα ο Γιάννης Κολοκυθάς ανέφερε ότι εξαιτίας του χωρισμού των γονιών του αναγκάστηκε να αλλάξει και σχολείο, διότι λάμβανε διάφορα σχόλια.

«Ήμουν από τα λίγα παιδιά χωρισμένων γονιών και επειδή τότε πήγαινα σε ιδιωτικό σχολείο, σχολιαζόταν αυτό, το ότι έχουν χωρίσει οι γονείς μου. Έτσι έφυγα διακριτικά. Πήγα σε δημόσιο σχολείο, όπου ήμουν μια χαρά», τόνισε.

Επίσης μίλησε για λόγια αγάπης για τη μητέρα του, τονίζοντας: «Η μαμά μου είναι πολύ μικρή. Έμεινε με ένα παιδί στην αγκαλιά στα 30 της. Και έπρεπε να στήσει ένα σπίτι, διότι δε δούλευε και από τότε μπήκαμε και οι δύο σε μία άλλη ζωή».

«Εγώ ξεκίνησα να δουλεύω στα 18. Η μαμά μου ξεκίνησε να δουλεύει ως καθαρίστρια κι έγινε διευθύντρια στη δουλειά της στην τράπεζα μέσα σε λίγα χρόνια. Τον πατέρα μου τον συγχώρησα πριν πολλά χρόνια. Ο πατέρας μου έκανε γάμους μετά, η μητέρα μου όχι», είπε ακόμα ο γνωστός δημοσιογράφος.