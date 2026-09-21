Lifestyle

Γιάννης Σπαλιάρας: Δεν περίμενα ότι μετά από έναν επώδυνο χωρισμό θα βρεθώ σε μια σχέση τόσο γρήγορα

«Το ενδεχόμενο να αποκτήσω οικογένεια μαζί της το σκέφτομαι, αλλά είναι πολύ νωρίς να πω κάτι τέτοιο», είπε σε άλλο σημείο ο Γιάννης Σπαλιάρας
Γιάννης Σπαλιάρας
Γιάννης Σπαλιάρας / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ
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Ο Γιάννης Σπαλιάρας παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή «Happy Day», που μεταδόθηκαν τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και μίλησε για τη νέα σχέση του. Ανέφερε πως είναι 28 ετών, ότι κατάγεται από τη Γεωργία και λέγεται Τάμτα, ενώ περιέγραψε τον τρόπο που γνωρίστηκαν.

«Είμαι πολύ καλά στη συγκεκριμένη φάση. Η ζωή είναι πολύ απρόβλεπτη θα έλεγα. Δεν περίμενα ότι μετά από έναν επώδυνο χωρισμό θα βρεθώ σε μια σχέση τόσο γρήγορα, καθώς από την προηγούμενή μου σχέση με την προ-προηγούμενη μεσολάβησαν τέσσερα χρόνια. Οπότε ήμουν προετοιμασμένος για κάτι αντίστοιχο», εξομολογείται ο Γιάννης Σπαλιάρας.

«Ουσιαστικά από τον Μάρτιο είχε γίνει η πρώτη ρήξη. Το παλέψαμε για κάποιους μήνες και τελικά δεν», παραδέχεται. «Με τη νέα μου σύντροφο θα έλεγα ότι η γνωριμία μας θυμίζει ταινία περισσότερο.

Πρώτα με εντόπισε εκείνη και μετά εγώ. Πρώτα εκείνη με κοίταξε και μετά εγώ της μίλησα», ανέφερε στη συνέχεια των δηλώσεών του ο Γιάννης Σπαλιάρας, αποκαλύπτοντας πως η κοπέλα είναι από την Τιφλίδα της Γεωργίας και έχει το όνομα Τάμτα.

«Δεν θεωρώ ότι η διαφορά ηλικίας παίζει ρόλο. Είναι 28 χρονών. Το ενδεχόμενο να αποκτήσω οικογένεια μαζί της το σκέφτομαι, αλλά είναι πολύ νωρίς να πω κάτι τέτοιο. Είμαι έναν μήνα σε σχέση. Μου δίνει πολλή δύναμη και στήριξη, αν και δεν είναι δίπλα μου. Είναι πρώτη φορά που είμαι σε μια σχέση έτσι με απόσταση. Είναι κάτι διαφορετικό για μένα», απαντά ο Γιάννης Σπαλιάρας κλείνοντας.

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