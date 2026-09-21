Γιώργος Λιανός για Γιώργο Μαζωνάκη: Μου είπαν ότι πέθανε, σταμάτησα το αμάξι και βγήκα να περπατήσω

Γιώργος Λιανός και Γιώργος Μαζωνάκης γνωρίζονταν και συνεργάζονταν στο «The Voice». Ο παρουσιαστής έκανε δηλώσεις στην κάμερα του Happy Day, που προβλήθηκαν τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου του 2026 και γνωστοποίησε το πώς έμαθε τα θλιβερά νέα. Ήταν 9 Σεπτεμβρίου και το κλίμα ήταν εύθυμο στα γραφεία της εκπομπής. Ξαφνικά, τα πάντα άλλαξαν.

Όπως είπε ο Γιώργος Λιανός, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε καταφέρει να αφήσει το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στο «The Voice». Ο θάνατος του καλλιτέχνη βύθισε στο πένθος τον ίδιο και τους στενούς συνεργάτες του. Άνοιξε μια βαθιά πληγή, που είναι δύσκολο να επουλωθεί.

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«Είναι ένα πολύ περιβάλλον και πολύ οικείο, το έχω κάνει τρεις φορές το πρόγραμμα. Αλλιώς τα υπολόγιζα φέτος, περίμενα ότι θα περνούσαμε πολύ καλά με τον Μαζώ» και συνέχισε περιγράφοντας πώς έμαθε για τη δυσάρεστη είδηση, την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου: «Ήμασταν στα γραφεία του “Voice” και συζητούσαμε και λέγαμε ότι μιλούσα στο τηλέφωνο και είχε πάρα πολύ γέλιο η κατάσταση και ξαφνικά φεύγω και χτυπάει το τηλέφωνο και ακούω αυτό ότι “μπες και διάβασε τις ειδήσεις, τι ακριβώς έχει γίνει”. Δεν το πίστευα, μου πήρε πολλή ώρα. Σταμάτησα το αμάξι, βγήκα από το αμάξι, περπάτησα».

Όσο για το μέλλον του «The Voice» μετά τον θάνατο του καλλιτέχνη, ο Γιώργος Λιανός σχολίασε: «Δεν είχαμε ξεκινήσει γυρίσματα, αλλά ήμασταν έτοιμοι, όλα πήγαιναν προς τα εκεί. Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί, νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που θα ήθελε και ο Μαζωνάκης. Σίγουρα θα τον τιμήσουμε και μέσα από το “Voice”, και από εκεί και πέρα θα κάνουμε αυτό που κάνουμε».

Σχετικά με το Survivor και τις εξελίξεις με τον Σταύρο Φλώρο, ο Γιώργος Λιανός δεν θέλησε να σχολιάσει κάτι.