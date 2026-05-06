Μπέσσυ Αργυράκη: Ο όρος που της έθεσε ο Νίκος Καρβέλας για να ερμηνεύσει τραγούδι της Άννας Βίσση

Η Μπέσσυ Αργυράκη βρέθηκε καλεσμένη στη διαδικτυακή εκπομπή «Fashion Snap!» που παρουσιάζει ο Παντελής Τουτουντζής και μίλησε για την καλλιτεχνική πορεία της. Αποκάλυψε τον όρο που της έθεσε ο Νίκος Καρβέλας, όταν του ζήτησε την άδεια για να ερμηνεύσει το τραγούδι «Δε θέλω να ξέρεις» που έγινε επιτυχία από την Άννα Βίσση. Σε άλλο σημείο στάθηκε στον Ρόμπερτ Ουίλιαμς, που την επηρέασε καταλυτικά, όπως ανέφερε.

Αρχικά, η Μπέσσυ Αργυράκη ανέφερε ότι «Μέχρι πριν κάποια χρόνια πήγαινα σε φεστιβάλ. Είχα τραγουδήσει και ένα τραγούδι της Αννούλας Βίσση, στην Τουρκία. Είχα τραγουδήσει το “Δε θέλω να ξέρεις”, πήρε το πρώτο βραβείο. Ζήτησα την άδεια από τον Καρβέλα, ο οποίος μου είπε: “Ναι, θα στο δώσω αν πάρεις μαζί και τη μαμά μου”. Είχα πάρει και την μαμά του μαζί στο φεστιβάλ. Είχαμε γίνει φίλες με τη μαμά του».

Σε ερώτηση του makeup artist για το πώς μια καλλιτέχνης έπειτα από τόσες εμφανίσεις σε φεστιβάλ του εξωτερικού, ρυθμίζει την καριέρα της στην Αθήνα, η Μπέσσυ Αργυράκη υπογράμμισε ότι: «Όλα έρχονται πάρα πολύ εύκολα, σαν νερό. Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας με πήγε στην Polydor, τότε, ξεκίνησα να κάνω δίσκο εκεί, με άκουσε ο Ρόμπερτ Ουίλιαμς, είπαμε το “Σαν Ένα Όνειρο” και μετά ακολούθησαν και άλλα.

Ο Ρόμπερτ ήταν μεγάλο κομμάτι στη ζωή μου, γιατί εκτός από εξαιρετικό άτομο, εξαιρετικός άνθρωπος, με συμβουλές μέσα από την καρδιά του που τον άκουγα ήταν εξαιρετικός μελωδός που μου είχε δώσει αρκετά πολύ ωραία τραγούδια. Και μόνο το “Σαν Ένα Όνειρο” το τραγουδάω ακόμη και αποτελεί μεγάλη αβάντα για το πρόγραμμά μου”.

«Για μένα είναι συγκίνηση αυτό που κάνω. Κανείς δε ξέρει πόσο δίνω την ψυχή μου όταν τραγουδάω, τη μοιράζομαι τόσο πολύ με τον κόσμο που λέω ότι αυτό δεν πληρώνεται με τίποτα. Γι’ αυτό και πολλές φορές ξέχναγα να πάω να πληρωθώ» εξομολογήθηκε η Μπέσσυ Αργυράκη σε άλλο σημείο της συνέντευξης.