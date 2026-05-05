Lifestyle

Νότης Σφακιανάκης: Βαρύ πένθος για τον τραγουδιστή – Πέθανε η αδερφή του

Η κηδεία της πρόκειται να γίνει την Πέμπτη 7 Μαϊού στην Κω, τον τόπο καταγωγής της όπου και διέμενε όλα αυτά τα χρόνια
Νότης Σφακιανάκης
Νότης Σφακιανάκης / NDP

Προσθέστε το newsit.gr στη Google

για να βλέπετε περισσότερες ειδήσεις στη μηχανή αναζήτησης

Δύσκολες στιγμές περνά ο αγαπημένος τραγουδιστής Νότης Σφακιανάκης καθώς όπως έγινε γνωστό πέθανε η αδερφή του, Πολυάννα, το βράδυ της Δευτέρας (04/05/2026).

Ο Νότης Σφακιανάκης καλείται να διαχειριστεί ακόμη μια μεγάλη απώλειας, αυτή της αδερφής του, μετά τον θάνατο της συζύγου του, Κίλις Σφακιανάκη, πριν από έξι μήνες, με τον τραγουδιστή να βυθίζεται και πάλι σε βαρύ πένθος. 

Η Πολυάννα Σφακιανάκη έδινε μεγάλη μάχη με τον καρκίνο το τελευταίο διάστημα γι’ αυτό και είχε μεταφερθεί στην Αθήνα για τις θεραπείες της.

Η κηδεία της πρόκειται να γίνει την Πέμπτη 7 Μαϊού στην Κω, τον τόπο καταγωγής της όπου και διέμενε όλα αυτά τα χρόνια.

Η Πολυάννα Σφακιανάκη ήταν μητέρα δυο κοριτσιών της Κατερίνας και της Μαρίας Ανδρουλή.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
123
104
83
77
64
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo