Γιάννης Βόγλης: Στα σκουπίδια βρέθηκαν 3 βραβεία του αξέχαστου ηθοποιού – Η απάντηση του γιου του

Μία είδηση που προκάλεσε αίσθηση ήρθε στο φως της δημοσιότητας και αφορά τον σπουδαίο Έλληνα ηθοποιό, Γιάννη Βόγλη, ο οποίος έχει «φύγει» από τη ζωή.

Πρόσφατα, βρέθηκαν στα σκουπίδια, δίπλα σε κάδο ανακύκλωσης, από κάποιον περαστικό τρία από τα βραβεία που κατάφερε να αποσπάσει κατά τη διάρκεια της καριέρας του ο Γιάννης Βόγλης. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδα Espresso, μαζί με τα πολύτιμα αυτά αντικείμενα ήταν κι ένας φακός, ένας αναπτήρας και μια μπρούτζινη βάση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα, ο άνθρωπος που τα βρήκε τα πουλάει σε διαδικτυακή πλατφόρμα αγοροπωλησίας αντικειμένων και το ακριβότερο βραβείο πωλείται για 75 ευρώ και είναι αυτό που απονεμήθηκε στον Γιάννη Βόγλη το 2007 από τον τέως δήμαρχο Χανίων, Κυριάκο Βυρβιδάκη, που δημιουργήθηκε από τον γνωστό γλύπτη Παναγιώτη Τζαφόλια. Το βραβείο του ηθοποιού από το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας του 2011 πωλείται για 25 ευρώ, όπως και το βραβείο από το Hellenic Canadian Congress of B.C. το 1989. Τα υπόλοιπα αντικείμενα του Γιάννη Βόγλη πωλούνται για 65 ευρώ, συνολικά.

Ο άνθρωπος που βρήκε τα αντικείμενα μίλησε στην εφημερίδα, αναφέροντας: «Τα τρία βραβεία του Γιάννη Βόγλη τα βρήκα πριν από λίγους μήνες τυχαία δίπλα σε έναν κάδο ανακύκλωσης στην Παλλήνη. Προφανώς, οι συγγενείς του δεν τα ήθελαν και τα πέταξαν. Ήταν στημένα πάνω σε ένα τραπέζι μαζί με κάποια ακόμα προσωπικά αντικείμενα. Μου έκανε φοβερή εντύπωση που βρήκα παρατημένα στον δρόμο τόσο σημαντικά κειμήλια ενός σπουδαίου ηθοποιού. Τα βραβεία αυτά, βέβαια, δεν έχουν κάποια σημαντική υλική αξία, μόνο ιστορική. Μόνο το βραβείο από τα Χανιά είναι μπρούντζινο. Αισθάνομαι πολύ τυχερός που τα βρήκα και τα διαθέτω προς πώληση σε χαμηλή τιμή, προκειμένου να τους δώσω ξανά ζωή. Άλλωστε, αφού ήταν πεταμένα σε κάδο, σίγουρα δεν θα τα θέλει η οικογένειά του».

Το πρωί της Πέμπτης (08.01.2026) η εκπομπή «Super Κατερίνα» μετέδωσε το θέμα και παρουσίασε την απάντηση του γιου του Γιάννη Βόγλη, Ρομπέρτο.

«Είχαν αποθηκευτεί και ίσως κάποια βγήκαν στην ανακύκλωση, γιατί έχει περάσει και μια δεκαετία από τον θάνατο του πατέρα μου. Εμείς έχουμε αποθηκεύσει το υλικό του πατέρα μου, υπάρχει αρχείο ολόκληρο. Υπάρχουν αντικείμενα και αντικείμενα. Το ιστορικό αρχείο του πατέρα μου είναι ασφαλές και αποθηκευμένο», είπε ο γιος του Γιάννη Βόγλη.