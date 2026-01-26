Lifestyle

Γιώργος Καπουτζίδης: Η μοναχικότητα και η μοναξιά που βίωσα στην εφηβεία μου με διαμόρφωσαν

«Δεν μπορούσα να επικοινωνήσω αυτό που είμαι, άρα δεν μπορούσα να επικοινωνήσω και με τους άλλους», εξομολογήθηκε
Γιώργος Καπουτζίδης
O Γιώργος Καπουτζίδης / NDPPHOTO / ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ

Ο Γιώργος Καπουτζίδης έκανε μία εξομολόγηση για τα δύσκολα εφηβικά χρόνια που πέρασε και παραδέχτηκε ότι τα όσα βίωσε τον βοήθησαν να γίνει ο άνθρωπος που είναι σήμερα.

Ο γνωστός ηθοποιός και σεναριογράφος ήταν καλεσμένος στο podcast της Έφης Αλεβίζου και ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε προβλήθηκαν τη Δευτέρα στην εκπομπή «Breakfast@Star». Ο Γιώργος Καπουτζίδης εξομολογήθηκε ότι έμεινε κλεισμένος στο σπίτι του για χρόνια από επιλογή του.

«Η ζωή τότε ήταν δύσκολη, μοναχική. Εγώ, σαν παιδί, έμεινα πολύ κλεισμένος μέσα στο σπίτι, από επιλογή μου», είπε αρχικά.

«Επειδή δεν μπορούσα να επικοινωνήσω εύκολα, δεν μπορούσα να επικοινωνήσω αυτό που είμαι, άρα δεν μπορούσα να επικοινωνήσω και με τους άλλους», παραδέχτηκε παράλληλα για το παρελθόν του ο γνωστός καλλιτέχνης.

Αυτές τις δυσκολίες αντιμετώπισα, αυτή τη δύσκολη εφηβεία και γενικότερα όλη αυτή η δύσκολη κατάσταση. Για πολλά χρόνια είχα το παράπονο “γιατί τα έχασα αυτά τα χρόνια; Γιατί πήγαν έτσι; Γιατί δεν έχω να θυμάμαι κοπάνες, φλερτ στο σχολείο;” Δεν έχω να θυμάμαι τίποτα τέτοιο.

Ήμουν πολύ κλεισμένος μέσα σε ένα σπίτι. Ωστόσο, νομίζω ότι αυτή η μοναχικότητα και η μοναξιά με διαμόρφωσαν, με έκαναν τον άνθρωπο που είμαι.

 

Περήφανος είμαι που το έζησα έτσι όπως το έζησα, που είχα τη δύναμη να επιβιώσω από αυτό και που έγινα ο άνθρωπος που έγινα ακριβώς, επειδή πέρασα από αυτή τη δυσκολία».

