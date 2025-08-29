Γιώργος Λάγιος: Τα νυχτοπερπατήματα του ψυχοθεραπευτή και σεξολόγου στα Ματογιάννια της Μυκόνου

Ο Γιώργος Λάγιος ταξίδεψε στη Μύκονο και απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης με την παρέα του. Το νησί των Ανέμων παραμένει γεμάτο, τις τελευταίες μέρες του Αυγούστου, σε μια σεζόν που φαίνεται να είναι καλύτερη από την περασμένη. Το «ταμείο» πάντως θα γίνει αργότερα.

Ο γνωστός ψυχοθεραπευτής και σεξολόγος καταγράφηκε από την κάμερα του Mykonos Live TV να απολαμβάνει την βραδινή ζωή του κοσμοπολίτικου νησιού σε μπαρ στα Ματογιάννια μαζί με έναν φίλο του.

O Γιώργος Λάγιος στο παρελθόν υπήρξε ζευγάρι με την ηθοποιό και μοντέλο Κάτια Ταραμπάνκο ενώ κατά καιρούς τού έχουν προσάψει διάφορες επώνυμες συντρόφους.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του για τις σύγχρονες σχέσεις έχει πει πως πολλά ζευγάρια δεν γνωρίζονται ουσιαστικά και μπαίνουν σε σχέσεις που στηρίζονται περισσότερο σε ανάγκες, παρά σε αληθινή σύνδεση.

Όσον αφορά το θέμα της σεξουαλικότητας, έχει δηλώσει πως ένα υγιές ζευγάρι μπορεί να εξελίξει την ερωτική του ζωή, να μιλήσει ανοιχτά για φαντασιώσεις και να παραμείνει συνδεδεμένο. Αντιθέτως, η σιωπή γύρω από το σεξ οδηγεί σε απομάκρυνση.