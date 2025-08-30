Γιώργος Λιάγκας – Μαρία Αντωνά: Η πρώτη selfie του ζευγαριού από τη Μύκονο

Μπορεί το καλοκαίρι να τελειώνει, όμως ο Γιώργος Λιάγκας και η Μαρία Αντωνά, συνεχίζουν τις μικρές καλοκαιρινές τους αποδράσεις ξεκλέβοντας λίγο χρόνοαπό την καθημερινότητα.

Αυτή τη φορά το ζευγάρι επέλεξε τη Μύκονο, όπου η Μαρία Αντωνά μαζί με τον αγαπημένο της Γιώργο Λιάγκα, έβγαλαν την πρώτη τους σέλφι μαζί η οποία αναρτήθηκε από τον Λάκη Γαβαλά.

Νωρίς το βράδυ του Σαββάτου 30.08.2025, βρέθηκαν σε γνωστό σημείο του νησιού για διασκέδαση ενώ μαζί τους βρέθηκε και ο σχεδιαστής Λάκης Γαβαλάς, ο οποίος μοιράστηκε με τους ακολούθους του στο Instagram μία φωτογραφία με τους τρεις τους να ποζάρουν χαμογελαστοί και έγραψε «VIP visitors in Mykonos» στο story του.

Η Μαρία Αντωνά σε συνέντευξή της είχε πει για τον Γιώργο Λιάγκα: «Ένιωσα από την αρχή κάτι πολύ ιδιαίτερο και πολύ σημαντικό ώστε να μπω στη διαδικασία να βρεθώ ύστερα από χρόνια σε μια καινούρια σχέση. Αν και σε κάποιους μπορεί να φαίνεται απρόσιτος, είναι ένας πολύ καλός άνθρωπος. Ευαίσθητος. Συναισθηματικός. Έχει και εκείνος μια πλευρά που δεν βγάζει προς τα έξω. Η τηλεοπτική του εικόνα είναι διαφορετική και πιστεύω ότι αυτό είναι ένα μέρος της επιτυχίας του. Ο Γιώργος δεν παρουσιάζει απλά θέματα, διαμορφώνει άποψη, επηρεάζει»