Lifestyle

Γιώργος Μαζωνάκης: Η ανάρτηση μετά τη νοσηλεία του στο Δρομοκαΐτειο – «Όλα καλα; Ανησύχησα»

Ο Γιώργος Μαζωνάκης δημοσίευσε μια φωτογραφία του, στην οποία ποζάρει μόνο με μια πετσέτα, στέλνοντας παράλληλα το μήνυμά του για όσα έχουν γραφτεί και ειπωθεί όλο αυτό το διάστημα
Γιώργος Μαζωνάκης
Γιώργος Μαζωνάκης / NDP PHOTO

Μία δύσκολη περίοδο στη ζωή του, διανύει ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο οποίος έχει τραβήξει την προσοχή του κόσμου και των media, λόγω της διαμάχη του με την οικογένειά του αλλά και την πρόσφατη νοσηλεία του σε Ψυχιατρείο.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης, λίγες εβδομάδες μετά τη σύντομη νοσηλεία του στο Δρομοκαΐτειο, επέστρεψε στα social media με ένα νέο μήνυμα όλο νόημα.

Ο γνωστός τραγουδιστής βρέθηκε στο επίκεντρο της επικαιρότητας πριν λίγες εβδομάδες, όταν την παραμονή του Δεκαπενταύγουστου βρέθηκε στο Δρομοκαΐτειο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο, μετά από εισαγγελική εντολή που έκαναν στενά συγγενικά του πρόσωπα.

Μετά την περιπέτεια που είχε, ο Γιώργος Μαζωνάκης φαίνεται πως έχει επανέλθει στην καθημερινότητά του και σχεδιάζει τις επόμενες κινήσεις του.

Στην νέα του ανάρτηση το βράδυ της Δευτέρας (01.09.2025), ο γνωστός καλλιτέχνης, δημοσίευσε μια φωτογραφία του, στην οποία ποζάρει μόνο με μια πετσέτα, στέλνοντας παράλληλα το μήνυμά του για όσα έχουν γραφτεί και ειπωθεί όλο αυτό το διάστημα.

«Όλα καλά Γιώργο; Ανησύχησα βρε παιδί μου με αυτά που λένε στα κανάλια», έγραψε ο Γιώργος Μαζωνάκης στην ανάρτησή του.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo