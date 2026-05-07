Ο Γιώργος Μαζωνάκης έβαλε ποδιά και μαγείρεψε στο Άγιο Όρος – Τα λόγια του τραγουδιστή στην κάμερα

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ταξίδεψε στο Άγιο Όρος και σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε στα social media, φαίνεται να μαγειρεύει σε κουζίνα Μονής. Έδειχνε να το απολαμβάνει, λίγες μέρες πριν ολοκληρωθούν οι φετινές εμφανίσεις του, σε νυχτερινό κέντρο της Αθήνας.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης εκμεταλλεύτηκε τις μέρες που είχε ρεπό και βρέθηκε στο Άγιο Όρος για προσευχή και χαλάρωση. Ο τραγουδιστής έχει μιλήσει ουκ ολίγες φορές στο παρελθόν, για τη βαθιά πίστη του. Αυτή, όπως είχε αναφέρει, του έδινε πάντα δύναμη να ξεπερνά τις δυσκολίες.

Ο τραγουδιστής, την Πέμπτη 7 Μαΐου δημοσίευσε ένα story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram φορώντας ποδιά και κρατώντας στο χέρι του μια κουτάλα, τραγουδώντας παράλληλα την ώρα που ανακάτευε τα υλικά στο τηγάνι.

Αμέσως μετά ο Γιώργος Μαζωνάκης γύρισε προς την κάμερα και δήλωσε: «Τι γίνεται παιδιά; Βρίσκομαι στο Άγιο Όρος, μαγειρεύω μαζί με τον Αρτέμιο και τον Γιώργο που με έφερε εδώ. Σήμερα είναι του Αγίου Γεωργίου με το παλιό ημερολόγιο. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν».

