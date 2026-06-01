Γιώργος Ντάβλας για Γωγώ Μαστροκώστα: «Δεν ήθελα να πάω στην ταφή για να μην αντιμετωπίσω το γεγονός»

«Και αν έχω γελάσει με κάποιον τόσο πολύ στη ζωή μου, έχω γελάσει με δύο γυναίκες, με τη Γωγώ και με τη Μιμή Ντενίση», είπε ακόμα
Μία νέα τηλεοπτική συνέντευξη έδωσε ο Γιώργος Ντάβλας και αναφέρθηκε στη φίλη του, Γωγώ Μαστροκώστα, η οποία πριν από μερικές ημέρες «έφυγε» από τη ζωή, βυθίζοντας στον πόνο και την απόγνωση τα αγαπημένα της πρόσωπα. 

Στο πλατό της εκπομπής «Buongiorno» βρέθηκε ο Γιώργος Ντάβλας τη Δευτέρα (01.06.2026) και μίλησε για όλα στη Φαίη Σκορδά και τους συνεργάτες της. Μάλιστα, ο γνωστός pr manager μίλησε με λόγια αγάπης για τη Γωγώ Μαστροκώστα. 

«Με τη Γωγώ ήμασταν πολλά χρόνια φίλοι, κάναμε πάρα πολλή παρέα. Την αγαπούσα, την αγαπώ ακόμα και μια ζωή θα την αγαπάω. Ήταν άδικο γι’ αυτήν. Συγκινήθηκε όλη η Ελλάδα γιατί ήταν παλικάρι, είχε δύναμη, ψυχή, πέρασε όλα αυτά που πέρασε. Η Γωγώ ήταν από τα καλύτερα κορίτσια και πιστή φίλη. Και αν έχω γελάσει με κάποιον τόσο πολύ στη ζωή μου, έχω γελάσει με δύο γυναίκες, με τη Γωγώ και με τη Μιμή Ντενίση. Γελάγαμε, περνάγαμε ωραία», είπε αρχικά ο Γιώργος Ντάβλας.

Για το γεγονός ότι βρέθηκε στο Ευηνοχώρι για την ταφή της Γωγώς Μαστροκώστα, ο Γιώργος Ντάβλας είπε: «Ναι, πήγα! Θες να σου πω κάτι που δεν το ξέρει κανένας; Δεν ήθελα να πάω, δεν ήθελα να αντιμετωπίσω αυτό το γεγονός.

Αλλά μιλώντας με τη γυναίκα μου στο τηλέφωνο, μου είπε “θα το μετανιώσεις, αν δεν πας”. Κι έτσι πήγα… Δεν ήθελα να το δω αυτό το πράγμα, δεν ήθελα να μπω σε αυτή τη διαδικασία, αλλά τελικά πήγα κι έκανα καλά που πήγα, γιατί ήθελα να είμαι εκεί με την οικογένειά της».

