Κατερίνα Γερονικολού: Δεν θα έκανα σύμφωνο συμβίωσης, δεν συζητάμε για το πώς θα προχωρήσει η σχέση μας

Η Κατερίνα Γερονικολού παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Happy Day» του Alpha, ανήμερα του Αγίου Πνεύματος, με αφορμή τη συμμετοχή της στην παράσταση «Του Αγοριού Απέναντι» στο θέατρο Άλσος. Επανέλαβε πως δεν έχει σκεφτεί το ενδεχόμενο ενός γάμου με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη και πρόσθεσε πως δεν έχει περάσει από το μυαλό της η ιδέα της σύναψης συμφώνου συμβίωσης.

Η Κατερίνα Γερονικολού διατηρεί πολυετή και ευτυχισμένη σχέση με τον σύντροφό της, Γιάννη Τσιμιτσέλη. Έχει δηλώσει ότι συμμετέχει ενεργά στο μεγάλωμα της κόρης του, καθώς είναι μαζί ως οικογένεια για περίπου οκτώ χρόνια. Ωστόσο δεν φαίνεται διατεθειμένη να κάνει το επόμενο βήμα στη σχέση τους, επειδή όπως αναφέρει, αυτή είναι η φιλοσοφία της.

«Αντίστοιχα, όπως δεν έχω παντρευτεί, νομίζω ότι δεν θα έκανα και σύμφωνο συμβίωσης» λέει η Κατερίνα Γερονικολού και συνεχίζει: «Νομίζω ότι είναι και λίγο βάσει του πώς λειτουργεί πια η καθημερινότητά μας. Δηλαδή δεν συζητάμε… δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις τι εννοώ, το τι να κάνουμε για να προχωρήσει η σχέση μας. Δηλαδή, οι σχέσεις προχωράνε, θέλουμε δεν θέλουμε, εξελίσσονται. Διαρκούν ή σταματάνε να διαρκούν, αλλά τέλος πάντων εξελίσσονται.

Δεν νιώθω ότι είμαι στάσιμη επειδή δεν κάνω αυτό που λέμε, τηλεοπτικά, το «επόμενο βήμα». Δεν υπάρχει, στην πραγματικότητα, σε μία σχέση ζωντανή το επόμενο βήμα. Το επόμενο βήμα είναι η επόμενη μέρα.

Αν θεωρούσα, αν ήθελα να παντρευτώ εγώ ως γυναίκα, πιστεύω ότι ο Γιάννης θα συμφωνούσε. Απλά τυχαίνει να μη με ενδιαφέρει. Ο Γιάννης έτσι και αλλιώς έχει παντρευτεί ήδη μία φορά.

Η μανούλα έχει άποψη για τα υπόλοιπα, έτσι; Η μανούλα σε αυτά είναι… ό,τι θέλουν τα παιδιά της. Όπως νιώθουν τα παιδιά της. Έτσι κι αλλιώς, βιώνει κάτι από τόσο κοντά, οπότε ξέρει για ποια σχέση μιλάμε» απάντησε η Κατερίνα Γερονικολού.

«Ποτέ δεν με είχε απασχολήσει ο γάμος. Ποτέ. Με απασχολεί πραγματικά, και κάθε μέρα κιόλας, το να είμαι εκεί που θέλω να βρίσκομαι» είχε πει προ ημερών η Κατερίνα Γερονικολού για τα προσωπικά της.