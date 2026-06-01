Λάκης Γαβαλάς: Μου λείπει το να είχα ένα παιδί, θα ήμουν καλός πατέρας και τώρα πια καλός παππούς

Ο Λάκης Γαβαλάς παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, η οποία προβλήθηκε ανήμερα του Αγίου Πνεύματος και μίλησε για τη συμμετοχή του στο GNTM αλλά και για τις προχωρημένες συζητήσεις ώστε να γίνει η ζωή του κινηματογραφική ταινία. Με ειλικρίνεια ανέφερε πως θα ήθελε να έχει παιδιά. Εκτίμησε πως θα ήταν καλός πατέρας και τώρα ένας εξαιρετικός παππούς.

Ο Λάκης Γαβαλάς ανέφερε στην κάμερα της εκπομπής: «Υπάρχει μία πρόταση που είναι πάνω σε μένα, ναι, γιατί θέλουν να κάνουν τη ζωή μου, κινηματογραφικά ή Netflix-ιακά. Είμαστε σε πολύ καλές συζητήσεις. Είπα στην Πατούλη τώρα που πάει στην Τουρκία να μας βρει καμιά Τουρκάλα και από κει πέρα, να έχει original τσάντες… και να κάνουμε μία… Άι ρε, πλάκα κάνω!

Η αλήθεια είναι ότι οι φίλες μου, αλήθεια σας το λέω, είτε παντρεμένες είτε ελεύθερες, νομίζουν ότι κι εγώ είμαι ο άντρας τους. Φυσικά και το να έχεις έναν άνθρωπο δίπλα σου είναι υπέροχο, αλλά ξέρεις, μετά τα 40 περνάμε… από το ρινικό διάφραγμα που χαλάει, απ’ το εντερικό σύνδρομο που χαλάει… καταλαβαίνεις να έχεις έναν ή μία σύντροφο που να έχει ρινικό, εντερικό πρόβλημα; Δεν κοιμάσαι αγάπη μου!» ανέφερε ο Λάκης Γαβαλάς.

«Εγώ τώρα θέλω να είμαι με παιδιά, έχω δύο φίλες μου και παλιές μου συνεργάτιδες… αλλά διατηρούμε τη φιλία… όπου έκαναν παιδάκια μικρά. Έχω αυτή την επαφή, στο να είμαι με παιδάκια μαζί. Αλλά σίγουρα μου λείπει… το να είχα παιδί, και νομίζω θα ήμουν καλός πατέρας, και τώρα πια παππούς σ’ αυτή την περίοδο» εξομολογήθηκε ο Λάκης Γαβαλάς.

Προ ημερών, ο Λάκης Γαβαλάς σχολίασε με τον δικό του τρόπο, τη σχέση της Μαρίνας Σταυράκη με Τούρκο επιχειρηματία. «Εγώ ήξερα ότι έχει ψεύτικες τσάντες στην Τουρκία, ψεύτικα extension, τέτοια πράγματα, ότι έχει και έρωτες δεν το ήξερα» είπε μεταξύ άλλων.