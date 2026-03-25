Γιώργος Παπαγεωργίου για Δανάη Μιχαλάκη: Η πρώτη μας συνάντηση σε ένα μπαρ της Σύρου ήταν αναπάντεχη

Ο Γιώργος Παπαγεωργίου παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό «OK!» και μίλησε για την σύζυγό του, Δανάη Μιχαλάκη, τη γνωριμία τους και την κόρη που ήρθε να ολοκληρώσει την οικογενειακή ευτυχία τους. Ο ηθοποιός ανέφερε πως η πατρότητα ήρθε για εκείνον στη σωστή ηλικία. Όταν ήταν έτοιμος και ώριμος να διαχειριστεί αυτή την τόσο ξεχωριστή κατάσταση.

Ο Γιώργος Παπαγεωργίου ανέφερε πως η Δανάη Μιχαλάκη τον κέρδισε με την εξωτερική και εσωτερική ομορφιά της. Οι δυο τους παντρεύτηκαν το 2021 και στη συνέχεια απέκτησαν την κόρη τους. Διαχρονικά αποφεύγουν τα φώτα της δημοσιότητας, αν και δεν διστάζουν να εμφανίζονται μαζί σε δημόσιες εξόδους.

Γιώργος Παπαγεωργίου και Δανάη Μιχαλάκη γνωρίστηκαν στη Σύρο, όταν η ηθοποιός εργαζόταν τότε σε ένα μπαρ. Όπως λέει σήμερα ο σύζυγός της, δεν πίστευε ότι μαζί της θα έκανε οικογένεια. Πως εκείνη θα ήταν τελικά η γυναίκα της ζωής του.

Με τη σύζυγό σου, Δανάη Μιχαλάκη, γνωριστήκατε το 2019 στη Σύρο. Εργαζόταν τότε ως σερβιτόρα σε ένα μπαρ, ενώ εσύ έκανες τις διακοπές σου. Ήταν ένας κεραυνοβόλος έρωτας;

Δεν ξέρω αν πιστεύω στον κεραυνοβόλο έρωτα. Καμιά φορά κρύβει δικές μας προβολές. Πιστεύω όμως στις αναπάντεχες συναντήσεις. Με τη Δανάη ήταν αναπάντεχη η συνάντησή μας. Δεν το περίμενα ότι θα δεθώ τόσο πολύ με έναν άνθρωπο που συνάντησα ένα καλοκαίρι στη Σύρο. Αλλά αυτό ήρθε σταδιακά σε βάθος χρόνου.

Πώς κατάλαβες ότι είναι η ιδανική γυναίκα για σένα;

Είχε μια καλοσύνη, αθωότητα και γλύκα συγκριτικά με μένα, που από τότε ήμουν λίγο σε ένταση και αναστάτωση. Έπιασα τον εαυτό μου να μαλακώνω και ταυτόχρονα να ερωτεύομαι αυτή τη δύναμή της. Αυτοί ήταν οι βασικοί λόγοι. Η ομορφιά είναι κάτι υπέροχο, αλλά δεν είναι αυτό το οποίο μπορεί να σε κάνει να μείνεις με έναν άνθρωπο.

Στο παρελθόν είχες φανταστεί τον εαυτό σου μπαμπά ή σου το ενέπνευσε η Δανάη;

Μεγαλώνοντας μου βγήκε το πατρικό ένστικτο, χωρίς όμως να έχω στο μυαλό μου κάποια προσδοκία. Όταν πια ήρθε η πατρότητα, ένιωθα αρκετά ώριμος και έτοιμος. Ήρθε στη σωστή ηλικία. Νομίζω ότι αν ερχόταν πιο νωρίς, δεν θα ένιωθα το ίδιο.

Την έχετε βαφτίσει;

Όχι ακόμη. Αλλά έχουμε αποφασίσει, είτε κάνουμε βάφτιση είτε ονοματοδοσία, η Χριστίνα (Χειλά Φαμέλη) και ο Αναστάσης (Ροϊλός) να είναι οι νονοί της. Είναι πολύ καλοί μας φίλοι και τους αγαπάμε.

Να θυμίσουμε ότι ο Γιώργος Παπαγεωργίου και η Δανάη Μιχαλάκη παντρεύτηκαν το καλοκαίρι του 2021 έπειτα από δύο χρόνια σχέσης ενώ τον Νοέμβριο του 2023 ήρθε στη ζωή η κόρη τους, Έλλη.