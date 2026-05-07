Γιώργος Σαμπάνης και Νίκος Μακρόπουλος ετοιμάζουν closing parties στον Βοτανικό στις 8 και 9 Μαΐου

Ένα από τα πιο επιτυχημένα σχήματα της χρονιάς ρίχνει αυλαία. Ο Γιώργος Σαμπάνης και ο Νίκος Μακρόπουλος προσκαλούν το κοινό σε δύο μοναδικό closing parties στον Βοτανικό στις 8 και 9 Μαΐου!

Και τι δεν ζήσαμε αυτά τα 60 μοναδικά βράδια στον Βοτανικό. Τραγουδήσαμε, χορέψαμε, κλάψαμε, γελάσαμε και πάνω από όλα διασκεδάσαμε! Κι όλα αυτά παρέα με δύο από τους κορυφαίους ερμηνευτές της γενιάς τους: τον Νίκο Μακρόπουλο και τον Γιώργο Σαμπάνη.

Με την χημεία τους πάνω στη σκηνή να είναι αδιαμφισβήτητη, οι δύο κορυφαίοι ερμηνευτές ένωσαν φέτος τις δυνάμεις τους σε μια μουσική σύμπραξη που συζητήθηκε όσο λίγες και έδωσε νέα πνοή στη νυχτερινή Αθήνα.

Μαζί τους, με κάθε έναν να δίνει τη δική του ξεχωριστή νότα στο πρόγραμμα, βρέθηκαν η Φαίη Θεοχάρη, η Κιάννα και οι Prestige. Δεν θεωρήθηκε, άλλωστε, τυχαία το σχήμα της χρονιάς! Μετά από σχεδόν επτά μήνες εμφανίσεων, η συνεργασία που ξεκίνησε τον Νοέμβριο ρίχνει αυλαία!

Ο Γιώργος Σαμπάνης και ο Νίκος Μακρόπουλος μας προσκαλούν σε δύο μεγάλα closing parties στον Βοτανικό, την Παρασκευή 8 και το Σάββατο 9 Μαΐου, για να αποχαιρετήσουμε όλοι μαζί την σεζόν και να υποδεχτούμε το καλοκαίρι με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο.