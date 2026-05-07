Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Ο πατέρας μου και η μητέρα μου πέθαναν από καρκίνο

Μία συγκλονιστική εξομολόγηση έκανε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ για την οικογένειά της, με αφορμή την έκθεση «EROS» της φιλανθρωπικής οργάνωσης Creaid, όπου βρέθηκε στο πλευρό της Μαρίνας Βερνίκου στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Η Αμερικανίδα πρέσβης στην Αθήνα παραχώρησε δηλώσεις την κάμερα της εκπομπής «Happy Day» και αναφέρθηκε στους θανάτους των γονιών της από καρκίνο, καθώς τα έσοδα της εκδήλωσης προορίζονται για την αγορά ιατρικού εξοπλισμού για το Νοσοκομείο Παίδων Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού. Τα όσα είπε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ προβλήθηκαν την Πέμπτη (07.05.2026).

«Είναι τιμή μου που βρίσκομαι εδώ για να στηρίξω τη φίλη μου, Μαρίνα η οποία ήταν καταπληκτική. Ήταν μια εξαιρετική εκδήλωση, κάτι πραγματικά ξεχωριστό για έναν σπουδαίο σκοπό», είπε αρχικά.

«Όπως έχω πει, ο πατέρας μου και η μητέρα μου πέθαναν από καρκίνο. Είναι κάτι για το οποίο νοιάζομαι πάρα πολύ και θα ήθελα να είμαι εδώ για να στηρίξω τη χώρα στην οποία ζω πλέον», πρόσθεσε.

«Στηρίζω τους ανθρώπους που αγωνίζονται για τη χώρα και τους ανθρώπους που είναι δίπλα στα παιδιά», είπε χαρακτηριστικά η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.