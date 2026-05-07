Η Βάσω Λασκαράκη και ο Λευτέρης Σουλτάτος full in love και στο Μαϊάμι – Η νέα πόζα από το πρόσφατο ταξίδι τους

Στο Μαϊάμι ταξίδεψαν πριν από μερικές ημέρες η Βάσω Λασκαράκη και ο σύζυγός της, Λευτέρης Σουλτάτος για να δουν από κοντά το Γκραν Πρι της Formula 1.

Η γνωστή ηθοποιός συνηθίζει να μοιράζεται στιγμές από τη ζωή τους με τους διαδικτυακούς τους φίλους στα social media. Έτσι, παρόλο που η Βάσω Λασκαράκη και ο Λευτέρης Σουλτάτος έχουν επιστρέψει από την απόδρασή τους, εκείνη την Τετάρτη (06.05.2026) ανέβασε ακόμα ένα στιγμιότυπο από το μαγευτικό Μαϊάμι.

Στην πόζα τους, το ζευγάρι ανταλλάσσει ένα πεταχτό φιλί και δείχνει πολύ ευτυχισμένο.

«Πήγαμε Μαϊάμι για F1… και βγήκαμε σε εξώφυλλο μεξικάνικης σαπουνόπερας

Στο μυαλό μας: cool couple

Στην πραγματικότητα: λιώνουμε από τη ζέστη», έγραψε η γνωστή ηθοποιός ως λεζάντα στην ανάρτησή της.

Εν τω μεταξύ, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους, η Βάσω Λασκαράκη και ο Λευτέρης Σουλτάτος είχαν την ευκαιρία να περιηγηθεί στους χώρους της διοργάνωσης και να ζήσει από κοντά την εμπειρία του κορυφαίου μηχανοκίνητου αθλητισμού.