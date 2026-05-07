Χρήστος Μάστορας για Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Έχω φανταστεί να κάνω οικογένεια μαζί της

Μία σπάνια συνέντευξη έδωσε ο Χρήστος Μάστορας και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην εκλεκτή της καρδιάς του, Γαρυφαλλιά Καληφώνη. Μάλιστα, ο γνωστός τραγουδιστής εξομολογήθηκε ότι έχει φανταστεί τον εαυτό του και τη σύντροφό του να κάνουν το επόμενο βήμα στη σχέση τους και να δημιουργούν οικογένεια.

Αρχικά, ο Χρήστος Μάστορας, μιλώντας στη διαδικτυακή εκπομπή της Μαρίας Σολωμού, αναφέρθηκε στην καριέρα του στο μουσικό πεντάγραμμο και παράλληλα εξομολογήθηκε ότι έχει «έρωτα» για τον κινηματογράφο. Επίσης, εξομολογήθηκε ότι δεν μπορεί να κοιμηθεί ούτε ένα βράδυ μακριά από τη Γαρυφαλλιά Καληφώνη, με την οποία είναι μαζί εδώ και περίπου 4 χρόνια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Έχω έρωτα για τον κινηματογράφο για μένα. Δεν νομίζω ότι έχω ερωτευτεί το τραγούδι όσο έχω ερωτευτεί τον κινηματογράφο. Μου αρέσουν πολύ οι ταινίες. Ήταν ιδέα του Μάκη Γαζή να πάρω μέρος στον “Καζαντζίδη”. Με έφερε να ζήσω μαγικές στιγμές. Είναι γνωστό ότι κάνω μιμήσεις και αυτό ήταν το εύκολο κομμάτι για μένα. Το να παίξω ήταν το θέμα», εξομολογήθηκε αρχικά ο γνωστός τραγουδιστής.

«Έκανα το πρώτο βήμα και αυτό ήταν τολμηρό εκ μέρος μου γιατί κανονικά θα έπρεπε να πω ότι σταματάω για έναν χρόνο και ασχολούμαι μόνο με αυτό και το παρουσιάζω όλο μαζί. Τώρα η μέθοδος είναι κάπως ανορθόδοξη», είπε για τον νέο δίσκο που ετοιμάζει.

«Το κορίτσι μου είναι το “μυρωδάτο λουλούδι”», είπε στη συνέχεια μετά το 49ο λεπτό και άρχισε να εξομολογείται τα πάντα για τον δεσμό του με τη Γαρυφαλλιά Καληφώνη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η σχέση μας μαθεύτηκε κάπως γρήγορα, μάς τσάκωσαν. Είμαστε 3 – 4 χρόνια μαζί. Πάμε για 4, δεν θυμάμαι… Με τη δουλειά που κάνει η Γαρυφαλλιά, είναι δύσκολο να κρατηθεί κρυφή η σχέση μας. Μένουμε μαζί από πολύ νωρίς. Εγώ είμαι κατευθείαν στο “ψητό”. Είμαι άνθρωπος που θέλει τη συντροφικότητα, όπως έχει δείξει η μοίρα. Δεν μπορείς να έχεις σχέση και να μένετε χώρια», εξομολογήθηκε ο Χρήστος Μάστορας.

«Και οι δύο είμαστε συντροφικοί. Να κοιμηθούμε χωριστά δεν παίζει με τίποτα. Το να είμαι εγώ στο σαλόνι και να βλέπω τηλεόραση και ο άλλος να είναι μέσα, δεν παίζει. Θεωρώ ότι δεν ταιριάζεις με τον άλλο πραγματικά και ουσιαστικά, αν δε μπορείτε να είστε σε ένα σαλόνι και να μην ανταλλάσσετε κουβέντα για 10 ώρες, αλλά να είστε παρέα και να είναι σαν να μην υπάρχει. Αυτό είναι το ωραίο», δήλωσε ακόμα ο γνωστός τραγουδιστής.

«Το να απολαμβάνεις τη σιωπή με κάποιον είναι πολύ σπάνιο», πρόσθεσε ο Χρήστος Μάστορας.

«Είμαι λιγότερο παραγωγικός όταν είμαι σε σχέση», παραδέχτηκε ακόμα για τη δουλειά του.

«Η νύχτα είναι δύσκολη πρόσθεσε», για τη δουλειά του, αναφέροντας ότι 2 η ώρα το μεσημέρι είναι πρωί για εκείνον.

Όσο για το αν ονειρεύεται να κάνει οικογένεια με τη Γαρυφαλλιά Καληφώνη, δήλωσε: «Το έχω φανταστεί (σ.σ. να κάνω οικογένεια με τη Γαρυφαλλιά)».

«Θέλω αυτό που έμαθα από την οικογένειά μου να το δώσω κι εγώ», δήλωσε ακόμα ο Χρήστος Μάστορας.

Τέλος, ο τραγουδιστής εξομολογήθηκε ότι έχει κάνει πολλά λάθη στη ζωή του, αλλά πήρε δυνατά μαθήματα.