Οδυσσέας Ιωάννου: Δεν θα ‘κανα καινούργια τραγούδια με τον Βασίλη Καρρά, τον εκτιμούσα, αλλά είχαμε διαφορετικό κώδικα

Ο στιχουργός Οδυσσέας Ιωάννου μίλησε για τα τραγούδια που έχει γράψει και τα έδωσε σε κάποιους καλλιτέχνες αλλά τελικά τα ερμήνευσαν άλλοι.

Ο γνωστός στιχουργός ήταν καλεσμένος την Πέμπτη (07.05.2026) στην εκπομπή «Στούντιο 4» και μίλησε για τα τραγούδια του, ενώ αναφέρθηκε και στον Βασίλη Καρρά που είπε το κομμάτι «Στα είπα όλα», που είχε ερμηνεύσει ο Σωκράτης Μάλαμας. Ο Οδυσσέας Ιωάννου ανέφερε ακόμα ότι θαυμάζει τον Γιώργο Θεοφάνους και την Πέγκυ Ζήνα.

«”Το δίκιο μου” γράφτηκε για τον Σταμάτη Κραουνάκη. Το πήρε ο Σταμάτης, το είχε χρόνια ο Σταμάτης, δεν του έβγαινε τίποτα. Το δίνω στον Μίλτο. “Δεν μπορώ να το πω, ρε φίλε. Αυτούς τους στίχους θεωρώ σκληρούς”. “Δεν τους φτιάχνω. Περνάνε μερικά χρόνια, το δίνω στον Θέμη. Το λέει η Γιώτα. Δεν το πιστεύει η εταιρεία, δεν το βγάζει καν single. Βγαίνει πρώτο, δεύτερο, τρίτο single του δίσκου, “Το δίκιο μου” πουθενά. Δεν ξέρω τι έγινε. Σε κάποια στιγμή… έγινε κάτι. Το “Στα είπα όλα”, επίσης. Με το που βγήκε, δεν έγινε τίποτα. Περάσανε τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά χρόνια… δεν ξέρω πόσα περάσανε, για να αρχίσει να γίνεται κάτι. Δεν τα υπολογίζεις αυτά, και έχουν φάει διαδρομές. Οι “Μικρές νοθείες”, το είχε ο Μάλαμας χρόνια. Το “Βυθισμένες άγκυρες” το ‘χε ο Βασίλης. “Εγώ, Οδυσσέα, δεν πρόκειται να τραγουδήσω ‘βυθισμένες άγκυρες επάνω στο κορμί μου'”. “Τι λες ρε Βασίλη μου;”, “Γιατί το κάνω εικόνα, Οδυσσέα και είναι splatter. Ή το αλλάζεις ή δεν το λέω”. Του λέω “θα κάνουμε ένα άλλο μαζί. Έχουμε κάνει μαζί 60 τραγούδια. Ας το δώσω στον Μίλτο”. Δεν τον πείραξε τον Μίλτο. Τον πείραξε κάτι άλλο τον Μίλτο, που δεν πείραξε τη Γιώτα. Έχουν απόλυτο δικαίωμα να το κάνουν, γιατί εγώ όταν τραγουδάνε τα τραγούδια μου αυτοί οι άνθρωποι, είμαι σπίτι μου και κοιμάμαι. Αυτοί εκτίθενται, αυτοί ζορίζονται με τον κόσμο. Έχουν κάθε δικαίωμα κάποια στιγμή να πούνε “ξέρεις, αυτό δεν μου ταιριάζει αδελφέ μου”», αποκάλυψε ο Οδυσσέας Ιωάνου.

«Είναι για να γίνονται τα πράγματα. Γιατί πιθανόν αν έκανε τις “Άγκυρες” ο Βασίλης με άλλη μουσική να μην γινόταν τίποτα, να ήθελε τη μουσική του Μίλτου. Πιθανόν, αν έκανε “Το δίκιο μου” κάποιος άλλος, κι όχι αυτό το εξαιρετικό χασάπικο του Θέμη, να μην το άκουγε κανένας. Νομίζω ότι όλα γίνανε, γιατί έπρεπε να γίνουν έτσι», είπε ακόμα.

«Όταν πήρα τηλέφωνο και μου είπαν ότι θέλει να πει ο Βασίλης Καρράς το “Στα είπα όλα” λέω, με μεγάλη μου χαρά, φυσικά! Δεν θα ‘κανα καινούργια τραγούδια μαζί του, όχι για κανένα άλλο λόγο, τον εκτιμούσα πάρα πολύ, αλλά είχαμε άλλο, διαφορετικό κώδικα. Το να πει τραγούδια μου κάποιος άλλος, οποιοσδήποτε, ακόμα και αν δεν κάναμε κάτι μαζί, είναι πάρα πολύ κολακευτικό. “Το απαγορεύετε; Το απαγορεύετε;”. Δεν απαγορεύεται. Μόνο σε μια περίπτωση που εκεί είμαι κάθετος. Σε πολιτικούς. Φαντάσου δηλαδή, ένα ακροδεξιό κόμμα να πάρει ένα τραγούδι μου… Δεν πρόκειται. Και δεν θα το ‘παιρναν ποτέ ούτως ή άλλως! Αλλά, λέμε τώρα… Άνθρωποι που ποτέ τους δεν τους εκτιμώ –όχι δεν εκτιμώ, δεν έχουν τον ίδιο κώδικα μουσικής– δεν είναι ελεύθεροι;», πρόσθεσε ο Οδυσσέας Ιωάννου.

Για τον όρο έντεχνο ο Οδυσσέας Ιωάννου ανέφερε: «Ο Μάνος Χατζιδάκις και ο Μίκης Θεοδωράκης οι οποίοι πρώτοι τον ανέφεραν… Ο ένας αναφέρθηκε στον στίχο –ο Χατζιδάκις αναφέρθηκε στον στίχο– και ο Θεοδωράκης στη μουσική. Ας μην γελιόμαστε, υπάρχουνε διακριτά σημεία. Η μουσική που έρχεται από τον Βαμβακάρη, τον Τσιτσάνη, περνάει στον Μίκη, στον Μάνο, στον Ξαρχάκο, σε όλους αυτούς, έχει έναν πολύ διαφορετικό κώδικα. Δεν θα πω κάτι βαρύ, δεν θα πω ηθικό κώδικα. Γιατί είναι σαν να λέει κάποιος “«το άλλο είναι ανήθικο;” Όχι. Αλλά έχει ένα ήθος, μια αισθητική, και υπογράφει την ιστορία της Ελλάδας με έναν πολύ πιο συγκεκριμένο και συναισθηματικό τρόπο. Αυτό είναι ένα ποτάμι. Το οποίο ποτάμι έρχεται από κάπου, και εμείς έτυχε να ‘μαστε ευλογημένοι και να μπούμε μέσα. Να τσαλαβουτήσουμε… και να πάμε και λίγο παρακάτω. Βλέπω πάρα πολύ μεγάλες διαφορές, όσον αφορά και τη μελωδία και τον λόγο, στο λεγόμενο τραγούδι πίστας και στο λεγόμενο έντεχνο. Δεν είναι το ίδιο. Και δεν είναι ίδια και η πρόθεση, πολλές φορές».

«Θεωρώ πάρα πολύ καλό μελωδό τον Γιώργο Θεοφάνους. Εξαιρετικό μελωδό, όχι απλά καλό. Μου αρέσει πάρα πολύ η Πέγκυ Ζήνα, η φωνή της, πάρα πολύ, όμως. Τώρα, μην το παίζω όμως άνθρωπος ο οποίος δίνει συγχωροχάρτι! Επίσης, θα ‘ταν πάρα πολύ μικρόψυχος… ν’ έλεγε κάποιος ότι δεν ήταν τεράστια φωνή ο Διονυσίου. Το ότι εμένα με συγκινεί περισσότερο ο μουσικός κώδικας του Μπιθικώτση από του Διονυσίου δεν είναι αξιολογικό. Είναι άλλο πράγμα το να καταλάβουμε την προσωπική μας αισθητική, και άλλο πράγμα η αντικειμενική αξία. Η προσωπική μου αισθητική με πηγαίνει στον Μπιθικώτση. Θα ‘μαι μικρόψυχος θα πω ότι ο Διονυσίου δεν άνοιγε τη φωνή και σκέπαζε τα πάντα; Σκέπαζε τα πάντα», ανέφερε ακόμα ο Οδυσσέας Ιωάννου.