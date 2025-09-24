Γιώργος Σταυρόπουλος: Ο «Μίστερ Εθνικά Μπούτια» πέθανε από λοίμωξη – Η μάχη στην εντατική και το Πάρκινσον

Την αιτία θανάτου του «Μίστερ Εθνικά Μπούτια», Γιώργου Σταυρόπουλου, αποκάλυψε η καλή του φίλη και γνωστή από την τηλεόραση, Πέπη Τσεσμελή.

Όπως αποκάλυψε η Πέπη Τσεσμελή, ο Γιώργος Σταυρόπουλος, που έγινε γνωστός μέσω της τηλεόρασης ως ο «Μίστερ Εθνικά Μπούτια» τα τελευταία χρόνια έπασχε από τη νόσο του Πάρκινσον. Μάλιστα, η ασθένειά του τον είχε καθηλώσει στο κρεβάτι.

Ωστόσο ο Γιώργος Σταυρόπουλος έχασε τελικά τη ζωή του από μία λοίμωξη, η οποία ήταν πολύ σοβαρή και τον οδήγησε για 15 ημέρες στην εντατική του νοσοκομείο, όπου έδωσε μεγάλη μάχη αλλά τελικά δεν τα κατάφερε…

«Μετά από πολλά μηνύματα σας ήθελα να σας ενημερώσω ότι ο γλυκός Γιώργος Σταυρόπουλος έπασχε τα τελευταία χρόνια από τη νόσο του Πάρκινσον που δυστυχώς τον είχε καθηλώσει στο κρεβάτι. Ήταν ένα μαρτύριο για εκείνον που πάντα ήταν ευλύγιστος με ζωντάνια. Μια λοίμωξη ήταν η αιτία που έφυγε μετά από δεκαπέντε μέρες στην εντατική. Ας είναι ελαφρύ το χώμα του και ας αναπαυτεί η ψυχούλα του».

Ο Γιώργος Σταυρόπουλος έχει υπάρξει περσόνα της cult ελληνικής τηλεόρασης και έχει ασχοληθεί από την υποκριτική έως και το τραγούδι.

Μάλιστα, έχει κυκλοφορήσει και δικό του κομμάτι, με τίτλο «Δοξάστε με».