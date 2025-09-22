Πέθανε ο «Μίστερ Εθνικά Μπούτια» Γιώργος Σταυρόπουλος – Η cult φιγούρα της τηλεόρασης της δεκαετίας του ’90

Μία από τις πιο cult μορφές της ελληνικής τηλεόρασης, ο «Μίστερ Εθνικά Μπούτια», κατά κόσμον Γιώργος Σταυρόπουλος, «έφυγε» από τη ζωή.

Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή η Πέπη Τσεσμελή μέσω του Facebook τη Δευτέρα (22.09.2025), ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή αιτία θανάτου του «Μίστερ Εθνικά Μπούτια», Γιώργου Σταυρόπουλου, που ήταν γνωστός για τις εμφανίσεις του στην ελληνική τηλεόραση τη δεκαετία του 1990.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Αντίο φίλε Γιώργο Σταυρόπουλε με τα απίστευτα πόδια από εκεί βγήκε και το παρατσούκλι “Μίστερ Μπούτιας” θα σε θυμόμαστε πάντα με χαμoγελο.

Μας έδωσες απίστευτες χιουμοριστικές στιγμές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ήσουν ψυχούλα και χαρούμενος άνθρωπος. Καλό παράδεισο, καλό ταξίδι στο φως», έγραψε η Πέπη Τσεσμελή στην ανακοίνωσή της.

Μάλιστα, ο «Μίστερ Εθνικά Μπούτια» είχε άγριο beef με τον «Εθνικό σταρ», Ανδρέα Ευαγγελόπουλο και μαζί είχαν χαρίσει στο τηλεοπτικό κοινό απίστευτες στιγμές τηλεοπτικής…. κόντρας.

Μάλιστα, τα βίντεο από τις κόντρες τους διασώζονται μέχρι σήμερα στο Youtube και έχουν φανατικούς… fans και haters.