Γιώργος Θεοφάνους για Γιώργο Μαρίνο: Τον πρόλαβα εδώ, κάθε φορά που κάθομαι στο πιάνο τον σκέφτομαι

Ο Γιώργος Θεοφάνους έκανε πρεμιέρα στο νυχτερινό κέντρο «Medusa», ένα χώρο που εμφανιζόταν για χρόνια στο παρελθόν ο Γιώργος Μαρίνος και μίλησε για το ξεχωριστό «αποτύπωμα» που έχει αφήσει ο showman, τόσο στη σκηνή του συγκεκριμένου νυχτερινού κέντρου, όσο και σε ορισμένους από εκείνους που συνεργάστηκαν μαζί του, τα χρόνια που μεσουρανούσε στη νυχτερινή Αθήνα.

Ο Γιώργος Θεοφάνους ανέφερε χαρακτηριστικά στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» της ΕΡΤ, πως κάθε φορά που κάθε μπροστά στο πιάνο για να παίξει μουσική, σκέφτεται τον 86χρονο καλλιτέχνη. Ο Γιώργος Μαρίνος έχει αποσυρθεί εδώ και χρόνια. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του 2024, είχε επιλέξει να ζήσει σε μια μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η Μέδουσα είναι ιστορικό μαγαζί. Τις πρώτες χρονιές που ήρθα στην Ελλάδα, εγώ τον πρόλαβα τον Γιώργο Μαρίνο εδώ και πρόλαβα και όλη την αύρα αυτή και όλη τη φήμη που είχε, ότι όποιος δούλευε με τον Μαρίνο τότε εδώ, έπαιρνε το εισιτήριο ότι ανήκει σε μια άλλη κάστα καλλιτεχνών. Πραγματικά περάσανε σπουδαίοι τραγουδιστές από ‘δω μέσα και όχι μόνο τραγουδιστές, και ηθοποιοί και καλλιτέχνες γενικότερα», δήλωσε ο Γιώργος Θεοφάνους.

«Κάθε φορά που κάθομαι στο πιάνο τον σκέφτομαι. Κάθε φορά. Τι ωραία να έβγαινε τώρα αυτός, τι ωραία να παίζαμε μαζί κάτι τώρα. Πέρασε, έκανε, του έδωσε το στίγμα του, προσπαθούμε κι εμείς τώρα, είμαστε μια μεγάλη ομάδα, μεγάλη ορχήστρα.

Προσπαθώ να έχω ωραία τραγούδια που δεν τ’ ακούμε αλλού. Τώρα, η κρατική τηλεόραση και το κρατικό ραδιόφωνο το συντηρεί αυτό και το συντηρεί με πολύ καλό τρόπο. Προσπαθώ λοιπόν εδώ να παίξω τραγούδια τα οποία δεν τ’ ακούμε συχνά. Ο κόσμος το εκτιμά αυτό. Και η γενιά η δικιά μου και η προηγούμενη γενιά σίγουρα αλλά και η επόμενη», σημειώνει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Όταν ο άλλος ακούει ένα ωραίο τραγούδι με έναν ωραίο στίχο, μην ξεχνάς ότι είμαστε μια χώρα η οποία μεγαλώσαμε με τους ποιητές μας μέσα απ’ τα τραγούδια μας. Οπότε ο κόσμος, μέσα στο DNA του οι Έλληνες έχουν αυτή τη μαγιά», υπογραμμίζει στις δηλώσεις του ο Γιώργος Θεοφάνους.

Ο Γιώργος Θεοφάνους υπήρξε παντρεμένος με την Ευρυδίκη από το 1993 μέχρι το 2002 . «Η αλήθεια είναι ότι με τον Γιώργο χωρίσαμε γιατί θέλω να πιστεύω ότι δεν ήμασταν αρκετά ώριμοι τότε για να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες», είχε πει η γνωστή τραγουδίστρια, σε παλαιότερη συνέντευξή της.