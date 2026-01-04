Γουίλ Σμιθ: Βιολιστής τον κατήγγειλε για σεξουαλική παρενόχληση – Η απάντηση του ηθοποιού

Για σεξουαλική παρενόχληση αλλά και παράνομη απόλυση κατήγγειλε ο μουσικός Κίνγκ Τζόζεφ τον Γουίλ Σμιθ.

Όπως αναφέρεται στην δικογραφία, ο βιολιστής είχε προσληφθεί για να συμμετάσχει στην παγκόσμια περιοδεία του Γουίλ Σμιθ. Όπως κατήγγειλε, ο γνωστός ηθοποιός «τον προσέγγιζε σταδιακά και σκόπιμα, προετοιμάζοντάς τον για περαιτέρω σεξουαλική εκμετάλλευση». Σημαντικό στοιχείο στη δικογραφία είναι και μία φράση που φέρεται πως του είπε ο Γουίλ Σμιθ.

«Εσύ κι εγώ έχουμε μια τόσο ιδιαίτερη σύνδεση που δεν έχω με κανέναν άλλον».

Στην αγωγή του μουσικού περιγράφεται και ένα περιστατικό που φέρεται να έγινε τον Μάρτιο του 2025 στο Λας Βέγκας. Ο Τζόζεφ αναφέρει ότι διαπίστωσε πως κάποιος μπήκε στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του χωρίς να υπάρχουν εμφανή ίχνη παραβίασης και ότι μέσα βρήκε αντικείμενα που δεν του ανήκαν, τα οποία, όπως τον έκαναν να αισθανθεί ότι βρίσκεται μπροστά σε «σεξουαλική απειλή».

Μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι υπήρχαν μαντηλάκια, ένα μπουκάλι μπίρας, ένα κόκκινο σακίδιο, φάρμακο για τον HIV στο όνομα άλλου ατόμου, ένα σκουλαρίκι και έγγραφα εξιτηρίου νοσοκομείου. Στην αγωγή γίνεται επίσης λόγος για χειρόγραφο σημείωμα με μήνυμα: «Μπράιαν, θα επιστρέψω… μόνο οι δυο μας», το οποίο έφερε υπογραφή.

Αφού ο μουσικός κατήγγειλε το περιστατικό, όπως καταγγέλλει δέχθηκε επίπληξη από άνθρωπο της παραγωγής και στη συνέχεια απολύθηκε.

Από την πλευρά του, ο Γουίλ Σμιθ αρνείται κατηγορηματικά τις καταγγελίες μέσω του δικηγόρου του.

«Οι ισχυρισμοί του κυρίου Τζόζεφ για τον πελάτη μου είναι ψευδείς, αβάσιμοι και ανεύθυνοι. Τους αρνούμαστε κατηγορηματικά και θα χρησιμοποιήσουμε κάθε νόμιμο μέσο, ώστε να αποκαλυφθεί η αλήθεια», είπε ο δικηγόρος του.