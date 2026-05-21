Η Σία Κοσιώνη ευχήθηκε στον Κώστα Μπακογιάννη με μία φωτογραφία: Σε ευχαριστώ για όλα άντρα μου

Ημέρα χαράς είναι η σημερινή, Πέμπτη (21.05.2026) για την οικογένεια της Σίας Κοσιώνη και του Κώστα Μπακογιάννη, καθώς ο πρώην δήμαρχος Αθηναίων έχει την ονομαστική του γιορτή.

Η γνωστή δημοσιογράφος που πρόσφατα έκλεισε το «κεφάλαιο» ΣΚΑΪ, ολοκληρώνοντας τη συνεργασία της με τον σταθμό του Φαλήρου μετά από 20 ολόκληρα χρόνια, έκανε μία τρυφερή ανάρτηση στα social media για να ευχηθεί και δημοσίως στον Κώστα Μπακογιάννη. Ταυτόχρονα, η Σία Κοσιώνη μοιράστηκε και μία τρυφερή φωτογραφία του συζύγου της, με τον γιο τους, Δήμο.

«Χρόνια πολλά στον άνθρωπο που γεμίζει τη ζωή μου φως, χαρά και αισιοδοξία! Σε ευχαριστώ για όλα άντρα μου», έγραψε στην ανάρτησή της στο Facebook η Σία Κοσιωνή, προσθέτοντας δίπλα από το μήνυμά της και μία κόκκινη καρδιά, που εκφράζει τα βαθιά αισθήματα που τη δένουν με τον σύζυγό της.

Η Σία Κοσιώνη εκφώνησε το βράδυ της Παρασκευής (08.05.2026) το τελευταίο δελτίο της στον ΣΚΑΪ και πλέον ετοιμάζεται για το επόμενο επαγγελματικό βήμα της.

«Είμαι καλά, είμαι πιο ξεκούραστη εκτός τηλεόρασης. Βρίσκω τρόπο να γεμίζω όλες μου τις μέρες, δεν ξέρω πώς τα καταφέρνω αλλά θα το βελτιώσω. Εξακολουθώ να ψάχνω ειδήσεις, δεν κάνω άλλη δουλειά. Πρώτα βγαίνει η ψυχή και μετά το χούι. Για την ώρα ξεκούραση και θα δούμε. Δεν έχω να σας πω κάτι για το τηλεοπτικό μου μέλλον. Αν είχα θα σας έλεγα. Μόνο ευγνωμοσύνη για όσα λένε για μένα», ανέφερε η Σία Κοσιώνη σε πρόσφατες δηλώσεις της.