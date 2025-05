Η Dua Lipa είναι η νεότερη στη λίστα πλούτου under 40 στη Βρετανία – Πάνω από 130 εκατ. ευρώ η περιουσία της

Η Dua Lipa εάν το επιθυμεί, μπορεί να αποσυρθεί άνετα από τη showbiz με τέτοια περιουσια που έχει αποκτήσει, ήδη στα 29 της.

Η Dua Lipa, είναι το νεότερο μέλος στον κατάλογο των 40 πλουσιότερων προσώπων κάτω των 40 ετών στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με την ετήσια κατάταξη των πλουσιότερων Βρετανών που δημοσιοποιήθηκε σήμερα από τους Sunday Times.

Με περιουσία που υπολογίζεται στα 115 εκατομμύρια στερλίνες (137 εκατομμύρια ευρώ), η αγγλοαλβανή τραγουδίστρια, το άλμπουμ της οποίας «Radical Optimism» είναι πρώτο στο βρετανικό hit parade, βρίσκεται στην 34η θέση αυτού του καταλόγου.

Ο ηθοποιός Ντάνιελ Ράντκλιφ (100 εκατομμύρια στερλίνες), ο ποδοσφαιριστής Χάρι Κέιν (100 εκατομμύρια), ο τενίστας Άντι Μάρεϊ (110 εκατομμύρια), η τραγουδίστρια Adele (170 εκατομμύρια), οι τραγουδιστές Χάρι Στάιλς (225 εκατομμύρια) και Εντ Σίραν (370 εκατομμύρια) περιλαμβάνονται επίσης στο top 40.

Ανεξαρτήτως ηλικίας, η οικογένεια Γκόπι Χιντούτζα, ιδιοκτήτρια ενός ομίλου στα χρηματοοικονομικά, την ενέργεια και την τεχνολογία, παραμένει επικεφαλής του καταλόγου που καταρτίσθηκε από τους Sunday Times, με περιουσία 35,3 δισεκατομμύρια λίρες Αγγλίας.

Read the full Sunday Times Rich List and more here https://t.co/AyyHcgi1RU