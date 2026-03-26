Η Ροσαλία διέκοψε τη συναυλία της στο Μιλάνο λόγω τροφικής δηλητηρίασης: «Είμαι πολύ άρρωστη»

«Έκανα εμετούς στα παρασκήνια και θέλω πραγματικά να δώσω το καλύτερο σόου, αλλά ουσιαστικά είμαι στο πάτωμα» είπε η τραγουδίστρια
Η τραγουδίστρια Ροσαλία

Πρόωρα διέκοψε τη συναυλία της στο Μιλάνο η τραγουδίστρια Ροσαλία, λόγω σοβαρής τροφικής δηλητηρίασης, ενημερώνοντας τον κόσμο ότι δεν μπορούσε να συνεχίσει την εμφάνισή της.

Η Ισπανίδα τραγουδίστρια εμφανίστηκε στο Unipol Forum στο Μιλάνο της Ιταλίας στο πλαίσιο της «Lux» περιοδείας της την Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026, και κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια για να ολοκληρώση το σόου, όμως στην πορεία ανακοίνωσε επί σκηνής ότι αισθανόταν πολύ άσχημα για να συνεχίσει το πρόγραμμα. Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, η Ροσαλία ανέφερε: «Προσπάθησα να κάνω αυτή τη συναυλία από την αρχή, παρότι ήμουν άρρωστη».

Συνεχίζοντας, εξήγησε την κατάστασή της: «Έχω πάθει πολύ σοβαρή τροφική δηλητηρίαση και προσπάθησα να αντέξω μέχρι το τέλος, αλλά αισθάνομαι εξαιρετικά άσχημα. Έκανα εμετούς στα παρασκήνια και θέλω πραγματικά να δώσω το καλύτερο σόου, αλλά ουσιαστικά είμαι στο πάτωμα και προσπαθώ όσο μπορώ. Μπορώ να προσπαθήσω να συνεχίσω, αλλά κάποια στιγμή ίσως χρειαστεί να σταματήσω».

Η τραγουδίστρια πρόσθεσε: «Είμαι πολύ άρρωστη και προσπαθώ πραγματικά, θα συνεχίσω όσο μπορώ, αλλά αν χρειαστεί να σταματήσουμε, θα το κάνουμε αν δεν μπορώ σωματικά να συνεχίσω. Πονάω».

Τελικά, η 33χρονη ανακοίνωσε τη διακοπή της συναυλίας, λέγοντας λίγο αργότερα: «Προσπάθησα με κάθε τρόπο να συνεχίσω τη συναυλία μέχρι το τέλος, αλλά είμαι πραγματικά άρρωστη και δεν μπορώ να το κάνω», είπε, με τον κόσμο να τη χειροκροτά κατά την αποχώρησή της.

