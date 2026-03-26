Τατιάνα Μπλάτνικ: Εικόνες από το ταξίδι της στην Ιαπωνία – «Έκανα έκπληξη στον αδερφό μου» αποκάλυψε

Η Τατιάνα Μπλάτνικ ζει μόνιμα στην Ελλάδα αλλά φροντίζει όταν το επιτρέπουν οι υποχρεώσεις της να ταξιδεύει. Προ ημερών βρέθηκε στην Ιαπωνία για να κάνει έκπληξη στον αδερφό της, που είχε γενέθλια. Δημοσιοποίησε στο Instagram μια σειρά από εικόνες και έδειχνε ενθουσιασμένη από το ταξίδι και την κουλτούρα της χώρας που επισκέφθηκε.

«Μερικές φορές απλά πρέπει να ακολουθήσεις την καρδιά σου. Έκανα έκπληξη στον αδελφό μου, τον Μπόρις, και την οικογένειά του στην Ιαπωνία για τα γενέθλιά του. Ζουν εδώ δύο χρόνια και, για κάποιον λόγο, δεν τους είχα επισκεφτεί ποτέ. Ήμουν πάντα πολύ απασχολημένη, πολύ αγχωμένη, περιμένοντας την “κατάλληλη στιγμή”. Τελικά η κατάλληλη στιγμή είναι απλά όταν εσύ αποφασίσεις ότι είναι» έγραψε η Τατιάνα Μπλάτνικ.

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της, η πρόεδρος του «Breathe Hellas» πέρασε χρόνο με τους δικούς της ανθρώπους αλλά και επισκέφθηκε παραδοσιακά σημεία, όπως κήπους και ναούς, ενώ δεν έλειψαν και οι βόλτες στις όμορφες πόλεις της Ιαπωνίας. Η Τατιάνα Μπλάτνικ θέλησε να αναδείξει την αρμονική συνύπαρξη παράδοσης και τεχνολογίας στη «Χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου».

Μέσα από τις εικόνες και τα λόγια της, κατάφερε να μεταφέρει κάτι περισσότερο από την ομορφιά ενός τόπου. Τη σημασία του να ακολουθείς την καρδιά σου, ακόμα κι όταν η καθημερινότητα είναι πολλές φορές πιεστική.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Tatiana Blatnik (@tatianablatnik)

Κατά τη διάρκεια της παραμονής της, η Τατιάνα Μπλάτνικ εξερεύνησε διαφορετικές πτυχές της Ιαπωνίας, αποτυπώνοντας μέσα από φωτογραφίες και βίντεο τη μοναδική ταυτότητα της χώρας.

Πριν από μερικούς μήνες είχε δημοσιοποιήσει εικόνες από το ταξίδι που έκανε στην Κολομβία, όπου μεταξύ άλλων, συνάντησε και την νταντά της.

Η ίδια και ο Νικόλαος Ντε Γκρες, είχαν χωρίσει την Άνοιξη του 2024 και λίγους μήνες μετά, έγινε γνωστή η σχέση του 55χρονου με τη Χρυσή Βαρδινογιάννη, που τελικά παντρεύτηκε στον Άγιο Νικόλαο Ραγκαβά στην Πλάκα.