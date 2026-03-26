Βασίλης Καρράς: Τα «έσπασε» επί σκηνής παίκτης του YFSF στη Βουλγαρία με το τραγούδι «Φαινόμενο»

«Φτυστός» ο Βασίλης Καρράς! Βούλγαρος διαγωνιζόμενος στο «YFSF» που προβάλλεται στη γειτονική χώρα, εμφανίστηκε στη σκηνή και προσπάθησε να μιμηθεί τον αείμνηστο Έλληνα καλλιτέχνη, τόσο στην εξωτερική εμφάνιση όσο και φωνητικά. Απέσπασε θερμά χειροκροτήματα, με το σχετικό βίντεο να γίνεται viral σε δύο χώρες.

Ο Βασίλης Καρράς ήταν γνωστός και στη Βουλγαρία. Πολλά από τα τραγούδια που είχε ερμηνεύσει είχαν γίνει επιτυχίες στη γειτονική χώρα, με ορισμένους να ταξιδεύουν για να τον απολαύσουν από κοντά.

Ο Βασίλης Καρράς είχε γράψει ιστορία στη Βουλγαρία το 2017, όταν συγκέντρωσε 17.000 θεατές στην Arena Armeec της Σόφιας. Η συναυλία αυτή θεωρήθηκε μοναδική, καθώς ήταν η πρώτη φορά που Έλληνας καλλιτέχνης γέμιζε το συγκεκριμένο στάδιο, οδηγώντας σε αναφορές για ένταξη στο βιβλίο Γκίνες λόγω της τεράστιας προσέλευσης.

Ο παίκτης του show μεταμφιέσεων κλήθηκε να ενσαρκώσει τον Βασίλη Καρρά και να ερμηνεύσει το «Φαινόμενο». Κατάφερε να πλησιάσει αρκετά τη φωνή του αγαπημένου τραγουδιστή κάτι που δεν πέρασε απαρατήρητο και από τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Μετά τα θετικά σχόλια που απέσπασε, ο διαγωνιζόμενος του YFSF Βουλγαρίας, δημοσίευσε ένα βίντεο στο Tik Tok χωρίς να έχει αλλάξει την εμφάνισή του. Είπε την χαρακτηριστική φράση του τραγουδιστή «Καλησπέρα και καλή βραδιά» και ευχαρίστησε όσους έσπευσαν να τον συγχαρούν για την εμφάνισή του.

Προ ημερών η Minos EMI, ανακοίνωσε την κυκλοφορία ενός δίσκου με 12 ακυκλοφόρητα τραγούδια με τη φωνή του μοναδικού ερμηνευτή που φέρει τον τίτλο «Βασίλης Καρράς Πάντα Εδώ, Τα Ακυκλοφόρητα».