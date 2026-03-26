«The Lord of the Rings: Shadows of the Past» – Η νέα ταινία με την υπογραφή του Στίβεν Κόλμπερτ

Η Warner Bros έκανε γνωστό ότι ο Στίβεν Κόλμπερτ (Stephen Colbert) και ο γιος του, εργάζονται πάνω σε μια νέα ταινία του σύμπαντος του «Lord of the Rings». Η ανακοίνωση έγινε μέσα από τους επίσημους λογαριασμούς του στούντιο στα social media.

Το βίντεο της ανακοίνωσης ξεκινά με τον σκηνοθέτη του θρυλικής τριλογίας Πίτερ Τζάκσον (Peter Jackson), να δίνει μια σύντομη ενημέρωση για την επόμενη ταινία του franchise φαντασίας, το «The Hunt for Gollum» του Άντι Σέρκις (Andy Serkis), το οποίο αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το 2027.

«Ο Άντι κάνει εξαιρετική δουλειά. Φαίνεται καταπληκτικό. Το σενάριο προχωρά πολύ καλά και πιστεύω ότι θα είναι μια πραγματικά καλή ταινία», είπε χαρακτηριστικά. Στη συνέχεια, αποκάλυψε ότι έχει έναν «πολύ ιδιαίτερο συνεργάτη» που θα τον βοηθήσει στην ανάπτυξη της επόμενης ταινίας, η οποία θα έχει τον τίτλο «The Lord of the Rings: Shadows of the Past».

Αυτός ο συνεργάτης δεν είναι άλλος από τον παρουσιαστή του «The Late Show» τον οποίο ο Τζάκσον παρουσίασε μέσω βιντεοκλήσης. Ο Κόλμπερτ, φανατικός θαυμαστής του έργου του Τζ.Ρ.Ρ. Τόλκιν (J.R.R. Tolkien), εξήγησε ότι η πλοκή της ταινίας θα βασίζεται σε κεφάλαια από το βιβλίο «The Fellowship of the Ring» που δεν συμπεριλήφθηκαν στη κινηματογραφική μεταφορά του 2001.

«Ξέρεις τι σημαίνουν τα βιβλία για μένα και τι σημαίνουν οι ταινίες σου επίσης. Αυτό που πάντα με τραβούσε όμως ήταν τα έξι πρώτα κεφάλαια [του «The Fellowship of the Ring»] που δεν μεταφέρθηκαν ποτέ στην πρώτη ταινία», είπε ο παρουσιαστής και πρόσθεσε:

«Συγκεκριμένα από το κεφάλαιο «Three Is Company» μέχρι το «Fog on the Barrow-Downs». Και σκέφτηκα: μήπως αυτή η ιστορία θα μπορούσε να σταθεί από μόνη της μέσα στο ευρύτερο σύμπαν; Θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε κάτι που να είναι απολύτως πιστό στα βιβλία, αλλά και ταυτόχρονα να ταιριάζει απόλυτα με τις ταινίες που έχετε ήδη κάνει;».

Όπως αναφέρει το Variety, ο Κόλμπερτ ανέπτυξε την αρχική ιδέα και το αφηγηματικό πλαίσιο μαζί με τον γιο του, σεναριογράφο Πίτερ ΜακΓκι (Peter McGee). Στη συνέχεια, σε συνεργασία με τον Τζάκσον και τη σεναριογράφο Φιλίπα Μπόγιενς (Philippa Boyens) εργάζονται τα τελευταία δύο χρόνια για την ανάπτυξη του σεναρίου.

«Δεκατέσσερα χρόνια μετά την αναχώρηση του Frodo, οι Sam, Merry και Pippin ξεκινούν ένα ταξίδι για να ξαναπερπατήσουν τα πρώτα βήματα της μεγάλης τους περιπέτειας. Την ίδια στιγμή, η κόρη του Sam, Elanor, ανακαλύπτει ένα θαμμένο μυστικό και είναι αποφασισμένη να μάθει γιατί ο Πόλεμος του Δαχτυλιδιού παραλίγο να χαθεί πριν καν ξεκινήσει», σημειώνεται στην επίσημη σύνοψη της ταινίας.

Η ταινία η οποία αποτελεί τη πρώτη απόπειρα του Κόλμπερτ στην παραγωγή μεγάλων κινηματογραφικών επιτυχιών, θα υλοποιηθεί από τον Τζάκσον μαζί με τις επί χρόνια συνεργάτιδές του, Φιλίπα Μπόγιενς (Philippa Boyens) και Φραν Γουόλς (Fran Walsh).