Η Αγγελική Ηλιάδη στέλνει μήνυμα στην αδερφή του Μπάμπη Λαζαρίδη: Οι γυναίκες είμαστε πάντα ενωμένες

Αγγελική Ηλιάδη και Λίτσα Λαζαρίδη παραμένουν σε τροχιά σύγκρουσης μετά τη συνέντευξη της τραγουδίστριας και τη μήνυση που κατέθεσε σε βάρος της, η αδερφή του δολοφονημένου επιχειρηματία. Σε νέες δηλώσεις της, η 48χρονη λαϊκή ερμηνεύτρια, έδειξε πως δεν είναι διατεθειμένη να ανασκευάσει ή να κάνει βήμα προσέγγισης με την πρώην κουνιάδα της, για να πέσουν οι τόνοι.

Η Λίτσα Λαζαρίδη επαναλαμβάνει πως ο αδερφός της πρόσεχε και αγαπούσε την Αγγελική Ηλιάδη. Κάνει λόγο για ασύστολα ψεύδη της τραγουδίστριας, που κρύβουν όπως πιστεύει, επαγγελματικές σκοπιμότητες. Η 48χρονη εξετάζει το ενδεχόμενο να καταθέσει αγωγή σε βάρος της και να περάσει σύντομα στην αντεπίθεση.

Η κάμερα της εκπομπής «Happy Day» συνάντησε την Αγγελική Ηλιάδη στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και ο ρεπόρτερ που την πλησίασε, την ρώτησε για την Λίτσα Λαζαρίδη: «Θέλετε να χάσω το αεροπλάνο; Ξέρεις ότι τώρα δεν θα μιλήσει για αυτά τα πράγματα. Οι γυναίκες είμαστε ενωμένες πάντα», αρκέστηκε να πει ευγενικά η τραγουδίστρια.

Η συνέντευξη που έδωσε η Αγγελική Ηλιάδη στο podcast «Unblock» και οι αναφορές της τραγουδίστριας σε σωματική και ψυχολογική κακοποίηση από τον Μπάμπη Λαζαρίδη, ήταν όπως λέει η αδερφή του επιχειρηματία ακόμα «μια μαχαιριά στην καρδιά της». Έκανε λόγο για μια μεγάλη αδικία, τη στιγμή που ο αδερφός της δεν βρίσκεται στη ζωή για να δώσει απαντήσεις και να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Η δημοσιοποίηση ολόκληρης της συνέντευξης, προκάλεσε θυμό στην αδερφή του Μπάμπη Λαζαρίδη, όπως ανέφερε η δικηγόρος της, Κατερίνα Μαυροειδή.

Η Πόπη Μαλλιωτάκη ανέφερε το πρωί της Πέμπτης (19-03-2026) σε συνέντευξη που παραχώρησε στο «Happy Day», πως δεν είναι σε θέση να γνωρίζει αν ευσταθούν τα όσα ανέφερε η Αγγελική Ηλιάδη. Η ίδια, όπως είπε, δεν ανεχόταν ποτέ κακοποιητικές συμπεριφορές σε σχέσεις της.