Η Αγγελική Ηλιάδη επιστρέφει δυναμικά στην Heaven Music, την εταιρεία με την οποία έχει συνδέσει μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της. Τραγούδια όπως «Να μην σε γνώριζα», «Αν είσαι λάθος», «Εσένα μόνο», «Μαγκιά μου», «Μην επιμένεις» και πολλά ακόμη, άφησαν έντονο αποτύπωμα στην δισκογραφία της και αγαπήθηκαν ιδιαίτερα από το κοινό.

Η Αγγελική Ηλιάδη υπέγραψε πρόσφατα το νέο της δισκογραφικό συμβόλαιο με τη Heaven Music και η πρώτη της κυκλοφορία έχει προγραμματιστεί για τις 15 Ιανουαρίου. Πρόκειται για ένα ολοκαίνουργιο τραγούδι με τίτλο «Ανεπίτρεπτο», σε μουσική Τόνι Μαυρίδη και στίχους Βαγγέλη Κωνσταντινίδη, που αναμένεται να ξεχωρίσει από το πρώτο κιόλας άκουσμα.

Τους τελευταίους μήνες, η Αγγελική Ηλιάδη κάνει ένα μαγικό tour σε όλη την Ελλάδα αλλά και σε επιλεγμένους προορισμούς του εξωτερικού.

Μετά τις γιορτές, η συνέχεια προμηνύεται ιδιαίτερα δυνατή, με το νέο τραγούδι και την παρουσία της σε νέο νυχτερινό σχήμα – έκπληξη , που αναμένεται να συζητηθεί.