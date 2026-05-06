Συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ: Οδηγός εισόδου, μέτρα ασφαλείας και όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Το Σάββατο 9 Μαΐου, η Αθήνα μπαίνει για τα καλά στον παγκόσμιο συναυλιακό χάρτη, καθώς οι θρυλικοί Metallica ανεβαίνουν στη σκηνή του ΟΑΚΑ, στο πλαίσιο της εντυπωσιακής περιοδείας M72 World Tour.

Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά γεγονότα της χρονιάς, με τη ζήτηση να εκτοξεύεται και τα εισιτήρια να εξαντλούνται μέσα σε μόλις δύο ώρες.

Η μπάντα που καθόρισε τον ήχο του thrash metal και συγκαταλέγεται στα πρώτα συγκροτήματα του είδους που πέρασαν στη δισκογραφία, επιστρέφει με μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών.

Η χαρακτηριστική σκηνή 360° (in-the-round) υπόσχεται μια καθηλωτική εμπειρία, επιτρέποντας στο κοινό να παρακολουθεί τη συναυλία από κάθε γωνία.

Ώρες προσέλευσης & πρόγραμμα

Σύμφωνα με τη διοργανώτρια High Priority Promotions:

Άνοιγμα πυλών: 16:00

Knocked Loose: 18:00

Gojira: 19:00

Metallica: περίπου 20:30

Οι διοργανωτές συνιστούν έγκαιρη προσέλευση, καθώς αναμένεται μεγάλος όγκος θεατών και αυστηροί έλεγχοι ασφαλείας.

Είσοδος στο στάδιο: Τι ισχύει ανά κατηγορία εισιτηρίου

Αρένα: Οι κάτοχοι εισιτηρίων Αρένας μπορούν να εισέλθουν από όλες τις βασικές εισόδους του ΟΑΚΑ (Κύμης, Ειρήνης, Αρτέμιδος, Ιασώ, Πεζογέφυρα), καθώς και από την Πύλη ΣΤ στη Λεωφόρο Σπύρου Λούη. Μέσω ειδικής σήμανσης θα οδηγηθούν στον χώρο μπροστά από τη σκηνή. Διατίθεται δωρεάν parking με πρόσβαση από τη Λεωφόρο Κύμης.

Καθήμενοι: Οι θεατές με εισιτήρια για καθήμενους έχουν πρόσβαση από όλες τις εισόδους εκτός από εκείνες της Λεωφόρου Σπύρου Λούη. Η είσοδος γίνεται από τις θύρες 1, 2, 8, 12 και 17, με σαφή καθοδήγηση εντός του χώρου.

Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ): Οι κάτοχοι εισιτηρίων ΑμεΑ και οι συνοδοί τους έχουν πρόσβαση με όχημα από την Πύλη Β της Λεωφόρου Σπύρου Λούη. Προβλέπονται θέσεις στάθμευσης στα parking P2 και P3.

Τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται

Στο πλαίσιο αυστηρών μέτρων ασφαλείας, η High Priority Promotions έχει εκδώσει σαφείς οδηγίες:

Επιτρέπονται:

Μικρές τσάντες έως μέγεθος Α4 (21cm x 30cm)

Απαγορεύονται:

Όπλα, αιχμηρά αντικείμενα, σπρέι πιπεριού, εύφλεκτα υλικά

Επαγγελματικές κάμερες και εξοπλισμός ηχογράφησης/βιντεοσκόπησης

Drones

Ζώα (εκτός από ζώα βοηθείας)

Μεγάλες ομπρέλες

Καρέκλες, σκαμπό, φορητά καθίσματα

Αιχμηρά κοσμήματα, βαριές αλυσίδες

Κουτάκια, μεταλλικά ή γυάλινα δοχεία

Πανό, σημαίες με κοντάρια, μπάλες

Λέιζερ, πυροτεχνήματα, κόρνες

Αλκοόλ και ναρκωτικές ουσίες

Οι έλεγχοι θα είναι εξονυχιστικοί και οι διοργανωτές ξεκαθαρίζουν πως αντικείμενα που παραβιάζουν τους κανόνες δεν θα επιτρέπονται εντός του χώρου.

Μια συναυλία-ορόσημο για την Αθήνα

Η εμφάνιση των Metallica στο ΟΑΚΑ δεν είναι απλώς μια ακόμα στάση περιοδείας. Είναι ένα πολιτιστικό γεγονός διεθνούς βεληνεκούς που φέρνει στην Ελλάδα χιλιάδες επισκέπτες από το εξωτερικό, ενισχύοντας τη δυναμική της πόλης ως προορισμού για μεγάλες μουσικές διοργανώσεις.

Με μια καριέρα δεκαετιών, πολλαπλά βραβεία και δίσκους που έχουν γράψει ιστορία, οι Metallica αναμένεται να προσφέρουν ένα εκρηκτικό live που θα μείνει αξέχαστο στο ελληνικό κοινό.

Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει και το ΟΑΚΑ ετοιμάζεται να ζήσει μια από τις μεγαλύτερες metal βραδιές της ιστορίας του.