Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου στο νοσοκομείο -«Όταν δεν σε κρατάνε τα πόδια σου»

Λαχτάρησαν οι διαδικτυακοί και όχι μόνο φίλοι της Αλεξάνδρας Παναγιώταρου καθώς με μια ανάρτησή της στο Instagram φάνηκε να έχει εισαχθεί στο νοσοκομείο.

Το πρωί της Παρασκευής (28/08/26) η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου δημοσίευσε φωτογραφία μέσα από το δωμάτιο του νοσοκομείου, στο οποίο φαίνεται ξαπλωμένη στο κρεβάτι, έχοντας ορό.

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Και όπως εξήγησε, οι γιατροί έκρινα ότι έπρεπε να της γίνει έγχυση σιδήρου. Στο story που ανέβασε η γνωστή influencer, είπε ότι αισθάνθηκε έντονη αδυναμία και γι’ αυτό πήγε στο νοσοκομείο.

«Όταν δεν σε κρατάνε τα πόδια σου… Ενδοφλέβια έγχυση σιδήρου» έγραψε χαρακτηριστικά.