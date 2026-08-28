Η Γκλεν Κλόουζ προκάλεσε αναστάτωση στους θαυμαστές της με το βίντεο που ανέβασε στα social media

Αναστάτωση στα εκατομμύρια των θαυμαστών της σε όλο τον κόσμο έχει προκαλέσει μια ανάρτηση της διάσημης ηθοποιού Γκλεν Κλόουζ που ανέβασε ένα βίντεο στα social media το οποίο μοιάζει με αποχαιρετισμό.

Η Γκλεν Κλόουζ από το σπίτι της στο Μπόουζμαν της Μοντάνα, χαμογελά μπροστά στην κάμερα και λέει: «Γεια σε όλους, είμαι σπίτι».

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«Φορώντας το πουκάμισο της μαμάς μου, αφήνοντας τον άνεμο να φυσάει μέσα από τα λευκά μου μαλλιά, βλέποντας τον ήλιο να δύει. Νιώθω ευλογημένη. Γεια σε όλους σας. Αντίο».

Αυτό το «αντίο» προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση με τον κόσμο να είναι επηρεασμένος από τον θάνατο της Ντόλι Πάρτον αλλά και του Τιμ Κάρυ. Το βίντεο έχει αναπαραχθεί εκατομμύρια φορές στα social media με πολλούς να δείχνουν την ανησυχία τους και να κάνουν σενάρια γράφοντας μέχρι και ότι αυτό ήταν το τελευταίο αντίο από την αγαπημένη τους ηθοποιό.

Η Γκλεν Κλόουζ ανακοινώθηκε πρόσφατα ως μια από τους ανθρώπους της 7ης Τέχνης που θα παρουν τιμητικό Όσκαρ και θα είναι μεταξύ των τιμώμενων στα Governors Awards, που θα πραγματοποιηθούν στις 15 Νοεμβρίου. Η ηθοποιός έχει προταθεί πολλές φορές για Όσκαρ και δεν έχει κερδίσει ποτέ.