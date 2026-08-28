Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Ξέγνοιαστες στιγμές στα Κουφονήσια πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα του GNTM

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου συνεχίζει τις καλοκαιρινές τις διακοπές και μετά την Πάτμο και τους Λειψούς, βρέθηκε στα πανέμορφα Κουφονήσια.

Λίγο πριν ξεκινήσουν τα πολύωρα γυρίσματα για τον νέο κύκλο του GNTM, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου απολαμβάνει λίγες στιγμές ξεκούρασης στα Κουφονήσια.

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Η παρουσιάστρια και μοντέλο ταξίδεψε σ’ έναν από τους αγαπημένους της καλοκαιρινούς προορισμούς, όπου απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης. Η ίδια ανέβασε στο Instagram και στους διαδικτυακούς της φίλους τις πρώτες φωτογραφίες από το νησί.

Η γνωστή παρουσιάστρια και μοντέλο περνά το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας δίπλα στη θάλασσα, ενώ δεν αποχωρίζεται τη συντροφιά του αγαπημένου της βιβλίου, του μυθιστορήματος «Βούτυρο» της Ασάκο Γιουζούκι.

Το απόγευμα τη βρίσκει να περιπλανιέται στα κυκλαδίτικα σοκάκια και να καταλήγει σε παραθαλάσσια στέκια για δροσερά κοκτέιλ με θέα το απέραντο γαλάζιο.