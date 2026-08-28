Σίντνεϊ Σουίνι: Η αισθησιακή καμπάνια εσωρούχων λίγο πριν τα 29α γενέθλιά της που προκάλεσε «θύελλα» αντιδράσεων στο διαδίκτυο

Πιο αισθησιακή από ποτέ η ηθοποιός, Σίντνεϊ Σουίνι, ετοιμάζεται για τα 29α γενέθλιά της, ξεκινώντας τους εορτασμούς νωρίς και λανσάροντας τη νέα κολεξιόν μάρκας εσωρούχων της με ένα καυτό βίντεο το οποίο σίγουρα έχει τραβήξει τα βλέμματα και έχει δημιουργήσει αντιδράσεις.

«Γιορτάστε τον μήνα των γενεθλίων μου με τη νεότερη συλλογή μου syrn», έγραψε η ηθοποιός Σίντνεϊ Σουίνι στο Instagram, παρουσιάζοντας με… ξεχωριστό τρόπο την επερχόμενη συλλογή της μάρκας εσωρούχων Syrn .

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Στο βίντεο, φοράει αρκουδάκια, σουτιέν push-up με δαντέλα, ζαρτιέρες και άλλα, ενώ σκαρφαλώνει σε ένα μακρύ τραπέζι με τεράστιες τούρτες. Η ηθοποιός παίρνει το κέικ της και το τρώει ξαπλωμένη σε ένα τραπέζι.

Βέβαια το βίντεο που δημοσίευσε η καλλονή ηθοποιός δεν είχε μόνο θετικές αντιδράσεις αφού επικριτές υποστηρίζουν ότι δεν θα έπρεπε να αποδέχεται αυτό το επίπεδο σεξουαλικοποίησης και ότι «το παρακάνει», δίνοντας κακό παράδειγμα σε νεαρές γυναίκες που ενδέχεται να την θεωρούν πρότυπο.

Η τελευταία συλλογή θα κυκλοφορήσει την 1η Σεπτεμβρίου, όπως ενημερώνει, λίγο λιγότερο από δύο εβδομάδες πριν από τα γενέθλιά της και είναι «εμπνευσμένη από την προσωπική άποψη της Σίδνεϊ για τον ρομαντισμό», σύμφωνα με δελτίο τύπου της μάρκας.

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🇺🇸 A new commercial featuring Sydney Sweeney has sparked controversy, with critics saying that the respectable actress should not accept this level of sexualization and that she is "going too far," presenting a bad example for young females who may see her as a role model. pic.twitter.com/7NQTwrkvlH — (@livinhafrota) August 28, 2026

Υπάρχουν χειροποίητα λουλούδια, φιόγκοι και κεντήματα με τη φράση «forget-me-not», συμπεριλαμβανομένων των λέξεων «i really love you», καθώς και χρωματικοί συνδυασμοί που περιλαμβάνουν το αγαπημένο baby blue της ηθοποιού του «Euphoria».

Η Sweeney λάνσαρε την εταιρεία εσωρούχων τον Ιανουάριο, παρουσιάζοντας τις συλλογές σε μικρές παραγγελίες, με τις capsule συλλογές να λανσάρονται κάθε λίγους μήνες.