Ρόμπερτ Ντε Νίρο: Η εξομολόγηση για την πατρότητα – «Δεν γλιτώνεις ποτέ από τις ενοχές»

Ο δύο φορές βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός Ρόμπερτ Ντε Νίρο μίλησε για τη διαρκή μάχη με τις ενοχές και τις απαιτήσεις της πατρότητας και παραδέχτηκε πως δεν υπάρχει καμία συνταγή για την απόλυτη ισορροπία. «Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο μυστικό», δήλωσε στο People.

«Είναι απλώς θέμα διαχείρισης. Και δεν γλιτώνεις με τίποτα από τις ενοχές όταν λείπεις σε στιγμές που έπρεπε, ή που νομίζεις ότι έπρεπε να είσαι εκεί», πρόσθεσε ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο.

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Ο οσκαρικός ηθοποιός πρωταγωνιστεί στη νέα ταινία του Netflix «The Whisper Man», ενσαρκώνοντας τον αποξενωμένο πατέρα του χαρακτήρα που υποδύεται ο Άνταμ Σκοτ, του οποίου ο γιος πέφτει θύμα απαγωγής. Παρόλο που πρόκειται για ένα θρίλερ με φόντο την καταδίωξη ενός ασύλληπτου κατά συρροή δολοφόνου στο επίκεντρό του εξερευνά τη σχέση πατέρα και παιδιού, αλλά και την προσπάθεια των γονιών να κάνουν το καλύτερο δυνατό.

«Είναι μια πρωτόγνωρη εμπειρία», ανέφερε ο θρυλικός ηθοποιός, ο οποίος έχει αποκτήσει επτά παιδιά, περιγράφοντας το πώς ένιωσε όταν έγινε πατέρας για πρώτη φορά.

«Δεν είναι ότι έχεις παρακολουθήσει σχετικά σεμινάρια. Απλώς βουτάς στα βαθιά, αποκτάς το παιδί και πρέπει να τα βγάλεις πέρα… Αυτό είναι όλο», συμπλήρωσε.

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Παράλληλα, ο Άνταμ Σκοτ υπογράμμισε ότι καμία συμβουλή τρίτου δεν είναι αρκετή για να προετοιμάσει κάποιον για την πατρότητα.

«Όσες συμβουλές κι αν ακούσεις, ό,τι κι αν σου πει ή προσπαθήσει να σου εξηγήσει ο καθένας, τη στιγμή που το ζεις πρόκειται για κάτι εντελώς καινούργιο για το οποίο δεν μπορείς να προετοιμαστείς», είπε χαρακτηριστικά.

«Πρέπει πραγματικά να το βιώσεις για να καταλάβεις πώς προσαρμόζεσαι στον ρόλο του γονιού. Τουλάχιστον αυτό συνέβη στην δική μου περίπτωση», εξήγησε.

Ο Σκοτ είναι πατέρας δύο παιδιών τα οποία απέκτησε με τη σύζυγό του, Ναόμι Σκοτ. Το καστ της νέας ταινίας περιλαμβάνει επίσης τους Μισέλ Μόναχαν, Χέιμις Λινκλέιτερ, Μάικλ Κίτον, Όουεν Τιγκ και Άκστον Λούκα Πόρτο.

Το «The Whisper Man» είναι διαθέσιμο από σήμερα (28.08.2026) στην πλατφόρμα.