Η Αμαλία Κωστοπούλου και ο Τζέικ Μέντγουελ πήγαν ταξίδι του μέλιτος σε πολυτελές θέρετρο στην Τοσκάνη

Η Αμαλία Κωστοπούλου και ο Τζέικ Μέντγουελ παντρεύτηκαν στη Μεσσηνία το Σάββατο (30.05.2026), σε ένα παραμυθένιο σκηνικό και έχοντας δίπλα τους όλα τα λατρεμένα τους πρόσωπα.

Το ερωτευμένο ζευγάρι, πριν τον θρησκευτικό του γάμο, είχε παντρευτεί και με πολιτικό στο Τέξας τον περασμένο Οκτώβριο. Την Τρίτη (02.06.2026) η Αμαλία Κωστοπούλου αποκάλυψε ότι εκείνη και ο Τζέικ Μέντγουελ έχουν φύγει από την Ελλάδα και βρίσκονται σε ταξιδάκι αναψυχής στην Ιταλία.

Οι δύο ερωτευμένοι επέλεξαν για honeymood τις ομορφιές της Τοσκάνης. Η κόρη του Πέτρου Κωστόπουλου και της Τζένης Μπαλατσινού μοιράστηκε φωτογραφίες από το πολυτελές θέρετρο που διαμένουν, το οποίο βρίσκεται στη χερσόνησο Monte Argentario, στην ακτή της Τοσκάνης, στην περιοχή Porto Ercole της Ιταλίας.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι ιδιοκτήτες του καταλύματος στο booking.com, το πολυτελές ξενοδοχείο βρίσκεται στην κορυφή ενός λόφου στο Porto Ercole, στη χερσόνησο Monte Argentario και προσφέρει δωρεάν ιδιωτική βραχώδη παραλία, πισίνα και εστιατόριο βραβευμένο με αστέρι Michelin. Επίσης, διαθέτει κεντρικό κτήριο και συγκρότημα με εξοχικές κατοικίες χτισμένες γύρω από τους κήπους του ξενοδοχείου. Θα βρείτε θερμαινόμενη πισίνα με θαλασσινό νερό και γήπεδο τένις με προσωπικό γυμναστή.

Σερβίρεται μπουφές πρωινού, ενώ υπάρχουν 2 εστιατόρια. Το εστιατόριο Il Pellicano προσφέρει γκουρμέ πιάτα και έχει 2 αστέρια Michelin. Απολαύστε σπεσιαλιτέ της Τοσκάνης στο Pelligrill Restaurant με θέα στη θάλασσα. Το κέντρο ευεξίας Pelliclub Health & Beauty παρέχει γυμναστήριο, μπουτίκ, διάφορα μασάζ και περιποιήσεις ομορφιάς.

Σημειώνεται ότι η σουίτα με θέα τη θάλασσα κοστίζει στην πλατφόρμα περίπου 5.000 ευρώ για ένα βράδυ.